2019-09-19T12:56:39+03:00
Свое дело

«Помещение для бизнеса»: Где разместить свой стартап, производство или офис ООО

Рассказываем, какие программы предлагает по аренде помещений ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Ежегодно специалисты ЦУБ оказывают более 100 тысяч консультаций по вопросам предпринимательства. Фото: ГБУ "Малый бизнес Москвы".Ежегодно специалисты ЦУБ оказывают более 100 тысяч консультаций по вопросам предпринимательства. Фото: ГБУ "Малый бизнес Москвы".
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Многие начинающие предприниматели могут подтвердить: вопрос о том, где будет размещаться ваша новая, только что зарегистрированная компания, - одна из главных головных болей стартапера. К сожалению, не все об этом знают, но Москва предлагает на этот счет сразу несколько готовых бюджетных решений.

1. В Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) (их сейчас 15 - во всех округах Москвы) вам смогут рассказать об аренде на льготных условиях площадей нежилого фонда, которые находятся в собственности города. Такие площади разыгрываются через торги по льготным ставкам - от 4,5 тысяч рублей за квадратный метр в год (и от 1 тысячи рублей за «квадрат» - для помещений на подвальных этажах).

2. У вас свое производство или вы занимаетесь разработкой в сфере новых технологий и науки? В ЦУБ вас проконсультируют по размещению в столичных технопарках. Компания, которая становится резидентом (постоянным арендатором) технопарка, существует набор преференций. Например, - льготная ставка налога на прибыль в течение 10 лет - 12,5% вместо 20% по стране. Сейчас в Москве 35 технопарков с различной специализацией, в которых более 1,9 тыс. резидентов создали 59 тыс. рабочих мест.

3. А ведь бывает и так, что вашей компании (или ИП) по большому счету офиса и не нужно. Достаточно стола с компьютером. В таком случае вы можете арендовать место в любом из шести коворкинг-центров ГБУ «Малый бизнес Москвы». Это очень удобно и с точки зрения сроков аренды - от 1 дня до 12 месяцев.

Консультации и услуги ЦУБ можно также получить с помощью 11 онлайн сервисов. В среднем специалисты ЦУБ оказывают более 100 тысяч консультаций по вопросам предпринимательства ежегодно.

Подробности - на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru.

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