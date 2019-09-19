Россияне стали покупать смартфоны с тремя камерами в 12 раз чаще

Главными причинами роста популярности устройств с тремя и более камерами эксперты назвали широкий ассортимент и снижение средней стоимости. За год количество выпущенных смартфонов выросло в четыре раза, а средняя цена снизилась более, чем в двое —до 21 000 руб. c 48 000 руб.

Самыми покупаемыми гаджетами 2019 года с тройным модулем стали Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A7 2018 и Honor 10i. Росту продаж способствовали федеральные акции ритейлеров, в том числе кэшбэк и трейд-ин. В сентябре 2019 года стоимость таких устройств начинается с 11 990 рублей.

По мнению аналитиков МТС, производители смартфонов увеличивают количество камер, чтобы расширить возможности мобильной фотографии. Во многих гаджетах второй модуль используется для оптического увеличения в два или более раз. Это позволяет делать снимки отдаленных объектов без потери качества. Третья камера применяется для сверхширокоугольных кадров с углом обзора 120 градусов и дает возможность создавать художественные фотографии. Такая система из трех модулей используется, например, в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S10.