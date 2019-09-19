2019-09-19T13:35:01+03:00
Умные вещи

Одноклассники впервые превратят виртуальную маску в световую инсталляцию на фестивале «Круг света»

Виртуальная маска «оживет» в музее-заповеднике "Коломенское"
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Виртуальная маска «оживет» в музее-заповеднике «Коломенское» и превратится в световую инсталляциюВиртуальная маска «оживет» в музее-заповеднике «Коломенское» и превратится в световую инсталляциюФото: Одноклассники
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Одноклассники стали первой социальной сетью, которая запустила виртуальную маску для московского международного фестиваля «Круг света» и превратила ее в световую инсталляцию.

В мобильном стриминговом приложении OK Live специально к старту фестиваля появилась маска в виде кролика из «Алисы в стране чудес», которую пользователи смогут «надеть» во время записи прямых трансляций.

Виртуальная маска «оживет» в музее-заповеднике «Коломенское» и превратится в световую инсталляцию, которую «Круг света» спроецирует на деревья в «Парке сказок». Маска была сделана силами 3D моушн-дизайнеров ОК. Таким образом, посетители фестиваля впервые смогут примерить световую инсталляцию на себя.

В Коломенском гости встретят персонажей любимых детских произведений, оживших марионеток, попадут в «Театр теней», а световые человечки исполнят для зрителей зажигательный танец. Инсталляции и видеомэппинг-шоу представят на территории площадью более 1,5 гектара.

Кроме того, в соцсети, в группе и на сайте фестиваля с 20 по 24 сентября пройдут прямые трансляции, и пользователи смогут увидеть красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции и мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков со всех площадок «Круга света».

IX Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

ИСТОЧНИК KP.RU

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