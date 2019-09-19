Криштиану Роналду сделал выбор между сексом с моделью и голом Буффону

Португалец также рассказал об отношениях с отцом-алкоголиком и о заветной надписи на собственной могиле.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду и на пороге 35-летия остаётся на вершине. Португалец даже и не думает завершать карьеру, нацеливается на новые рекорды. Его большие интервью — редкость для последнего времени. На неделе в общем доступе появился разговор часовой Роналду с журналистом британского ITV. Самое интересное — в нашем материале.

С любовью вспоминает отца-алкоголика

Известно, что мать Роналду Долорес подумывала об аборте, а отец — законченный алкоголик, скончавшийся от печёночной недостаточности в 52 года. Во время интервью Роналду даже расплакался, увидев, как отец говорит о нем с любовью.

«Я никогда не видел ничего подобного от него. Мы толком не общались, но он прекрасно ко мне относился. Мне жаль, что отец так ничего и не увидел. Иногда я думаю, что добился многого из-за того, что он смотрит за мной с неба».

Роналду с мамой и гражданской женой Джорджиной РодригесФото: EAST NEWS

В детстве доедал остатки из «Макдоналдс»

Криштиану Роналду — из очень бедной семьи. Семья в детстве не баловала будущую звезду, но всё же смогла отправить в интернат, где он получал футбольное образование. Роналду вспоминает, что очень тяжело было, когда по вечерам хотелось есть. Выручали только сотрудницы ресторана быстрого питания.

«По вечерам мы очень сильно хотели есть и стучали в заднюю дверь «Макдоналдс». Девушки отдавали остатки нам. Я пытался их найти и пригласить в ресторан в Турин или Лиссабон, но мне не удалось. Хочу как-то отблагодарить их. Никогда не забуду их доброты».

Дети Криштиану сейчас, напротив, живут в роскоши, но молодой отец стремится не баловать малышей. Португалец вместе со своей девушкой Джорджиной воспитывает четверых детей.

«У нынешнего поколения есть очень многое: компьютеры, еда и им не нужно много жертв для желаемого. Голод, что был у меня — самое сложное.

Один раз я отвез детей в Лиссабон и отвел Криштиану-младшего в комнату, в которой жил. Он был в шоке и спросил, шучу ли я или на самом деле мог здесь жить».

Секс с Джорджиной лучше гола Буффону

Последние несколько лет Криштиану живет гражданским браком с моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает четверых детей. Журналист попросил сравнить футболиста ощущения от секса с Джоржиной и после знаменитого гола Джанлуиджи Буффону в Лиге чемпионов 17/18. Тогда португалец отметился красивым ударом через себя.

«Тот самый гол — лучший в карьере. Всегда хотел такой. Это лучший гол в карьере и лучший, что я видел, если брать удары через себя.

Последние несколько лет Криштиану живет гражданским браком с моделью Джорджиной РодригесФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучше ли он, чем секс? Нет, пожалуй, точно не лучше, чем с моей Джио».

Хочет побить рекорды Месси и номер один на могиле

Португалец поделился соображениями и относительно своего вечного противостояния с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Пока у двух легенд — по пять «Золотых мячей», которые вручаются лучшим футболистам в мире каждый год.

«Я уверен, что заслуживаю стать номером один и побить рекорд. Хочу шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти его.

Понимаю, что останусь в истории футбола одним из лучших за всё время, но сам считаю себя номером один. В то же время хочу, чтобы на моей могиле было написано: «Номеру один», а не «Номеру семь».