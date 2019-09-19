2019-09-19T19:37:41+03:00
Политика

Почему Аксенов попросил уволиться всех глав местных администраций Крыма

Руководитель республики пообещал полуострову кардинально новую пятилетку
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Глава Республики Крым Сергей АксеновГлава Республики Крым Сергей АксеновФото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне голосования в Госсовете по избранию главы Республики Крым (на эту должность претендуют трое кандидатов, включая действующего руководителя Сергея Аксенова) последний предложил уйти в отставку всем начальникам местных администраций. Что те и сделали.

- Это предложение не носило принудительного характера. Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили важное качество - ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли. Новая пятилетка должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан, - объяснил Аксенов.

Сам он, к слову, уволить их не уполномочен, поэтому и выступил с таким призывом. Что же дальше? Теперь уволившихся и других кандидатов ждут конкурсы, на которых они представят свои программы и ответят на вопросы конкурсных комиссий. Как рассказали «КП», каждая такая комиссия затем выберет двух лучших претендентов, а лучшего назовут уже депутаты местного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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