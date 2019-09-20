2019-09-19T21:27:57+03:00
Экономика

Человек ко всему привыкает

62% россиян считают, что в стране экономический кризис
Дмитрий КОЗУРОВ
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62% россиян считают, что в стране экономический кризис62% россиян считают, что в стране экономический кризисФото: Евгения ГУСЕВА
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- Если подходить к вопросу с технической точки зрения, кризиса в России нет. Ведь главное его условие - это отрицательный экономический рост, - сказал «КП» политолог Георгий Бовт. - У нас же имеется какой-никакой, а положительный рост. По прогнозам, по итогам 2019 года он составит что-то в районе одного процента. Показатель невысокий, но формальному критерию удовлетворяет.

Происходящее в экономике России правильнее было бы назвать стагнацией. Застоем, если говорить по-русски, когда долгое время нет существенного развития, но нет и стремительного падения.

Что же до реакции людей, то они просто привыкли к стагнации и падению реальных доходов. Как говорил Достоевский устами одного из своих героев, «ко всему-то подлец-человек привыкает!». А во-вторых, люди зависят от информационного поля. Через СМИ власти транслируют свое видение ситуации: есть нацпроекты, которые призваны сделать жизнь лучше, стало быть, государство заботится о своих гражданах. К тому же не забывают упомянуть внешние факторы, которые действительно сказываются на экономике страны, в первую очередь это различные санкции. Все это вместе позволяет все большему числу людей говорить, что кризиса у нас нет.

Цифра дня.

Цифра дня.

При этом две трети населения экономические сложности все-таки чувствуют. Их число хоть и уменьшилось, но не критично, в последние годы такие опросы показывают колебание в несколько процентов.

Обращает на себя внимание и мизерное количество опрошенных, которые верят, что завтра жить станет лучше. Это число - как раз результат затянувшейся стагнации: опыт убеждает людей, что ничего кардинально лучшего они уже не увидят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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