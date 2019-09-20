2019-09-20T01:26:45+03:00
Общество

В центре - европейцы и китайцы, за МКАД - киргизы и украинцы

Наш корреспондент изучил рынок съемной недвижимости, чтобы понять, кто из приезжих и где селится в столице
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Центр столицы облюбовали китайцы, а приезжие из стран СНГ селятся за МКАД.Центр столицы облюбовали китайцы, а приезжие из стран СНГ селятся за МКАД.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый год в Москву на заработки приезжают сотни тысяч мигрантов. Но несмотря на разного рода страшилки, в Москве пока еще нет гетто - районов, где преимущественно селятся выходцы из той или иной страны. Как объясняют специалисты, в российской столице существует несколько сдерживающих факторов: дорогое жилье и отсутствие «социальных программ», когда приезжающим выделяют бесплатные квартиры в не очень популярных у местного населения кварталах (практикуется в Европе).

И все же районы, где приезжие из некоторых стран селятся охотнее всего, существуют.

- География расселения зарубежных арендаторов жилья в столице напрямую зависит от месторасположения работы, - объясняет Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость». - Самое малобюджетное жилье снимают трудовые мигранты из республик бывшего СССР (в основном среднеазиатских стран. - Авт.), Вьетнама и Китая. Принцип расселения - недалеко от места работы: вблизи рынков («Москва», «Садовод». - Авт.), фабрик и различных предприятий. Например, на юге, юго-востоке и севере Москвы, в Зеленограде.

КОНКРЕТНО

Зеленоград многие мигранты выбирают именно по причине невысокой (если сравнивать с другими округами) аренды. Это юридически Москва, но цены на съем жилья пониже. По словам Поляковой, в ЗелАО можно снять 40-метровую однушку в панельной девятиэтажке за 20 тысяч рублей. Если нет пробок, 20 - 25 минут - и ты у метро «Речной вокзал».

Популярен у мигрантов и восток, край бывших промзон, где сотни фирмочек арендуют территорию бывших заводов под цеха. Например, в районе Восточный (это часть ВАО за МКАД) встречаются двушки со старой мебелью за 25 тысяч.

Совсем другая история - иностранцы и жилье бизнес-класса, апартаменты в элитных домах. В некоторых районах Москвы преобладают именно такие.

Эти приезжие - узкопрофильные специалисты и топ-менеджеры, которые работают в представительствах крупных международных компаний или нанимаются российскими фирмами. Примерно в двух случаях из трех жилье им оплачивают именно работодатели.

Интересно, что раньше эта публика предпочитала селиться исключительно в центре столицы, в крайнем случае на западе. Но в последнее время крутые бизнес-центры начали строить и в других округах (САО, СВАО и ВАО). Там же появляются и элитные ЖК (жилые комплексы).

59% арендаторов жилья средних и высоких ценовых категорий (150 - 300 тысяч рублей в месяц) - представители стран Азии. В основном граждане Китая, Тайваня, Японии и Индии. 27% от общего числа - европейцы, преимущественно это граждане Германии, Австрии, Финляндии, Италии, государств Балканского полуострова. Граждане США занимают в аренде квартир этого сегмента около 14%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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