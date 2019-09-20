2019-09-20T15:43:52+03:00
Общество

Владимир Путин одобрил модель развития компании «Россети» до 2030 года

Во время визита в Ижевск президент побывал на цифровом городском пункте управления электросетями Удмуртии
Ксения БОГДАНОВА
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Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский (слева) совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым (в центре) представили Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом. Фото предоставлено ПАО "Россети".Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский (слева) совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым (в центре) представили Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом. Фото предоставлено ПАО "Россети".
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Владимир Путин во время визита в Ижевск познакомился с оптимальной моделью управления электросетевым комплексом Удмуртии. Успешный опыт, который планируется внедрять и в других регионах России, президенту представили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Всего за год в регионе внедрили новые технологические решения на базе отечественных программных продуктов. По словам Павла Ливинского, это позволило значительно повысить надежность электроснабжения. Новая модель управления уже доказала свою экономическую эффективность: за счёт объединения активов в 2018 - 2020 годах региональный бюджет получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. Вырученные деньги будут направлены на социальные нужды республики - ремонт детских садов, школ, больниц.

- Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней, - подчеркнул Павел Ливинский.

Глава «Россетей» также рассказал Владимиру Путину о стратегической концепции компании «Цифровая Трансформация 2030»: планируется, что к 2030 году российские электросети будут переведены на интеллектуальную модель управления. Ее возможности Павел Ливинский продемонстрировал президенту России на примере открытого накануне в Ижевске цифрового городского диспетчерского пункта. Управление электросетями Удмуртии теперь ведется из него в режиме онлайн.

Глава «Россетей» также рассказал Владимиру Путину об эффективности консолидации электросетевых активов. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Глава «Россетей» также рассказал Владимиру Путину об эффективности консолидации электросетевых активов. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Еще один успешный проект «Россетей», опыт которого можно использовать и в других российских регионах, - интеграция дорожного и уличного освещения, а также архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона. Как подчеркнул Павел Ливинский, пилотный проект, реализованный в Ижевске, позволит сэкономить на себестоимости содержания уличного освещения до 30%.

Эффективность новой модели управления электросетевым комплексом региона отметил и глава Удмуртии Александр Бречалов.

- На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала «светлее» за счет интеграции дорожно-уличного освещения, - подчеркнул Александр Бречалов. - Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением.

Познакомившись с проектами «Россетей», Владимир Путин одобрил идею внедрения целевой модели управления электросетевым комплексом в других регионах страны. Благодаря ей в российских городах появятся единые центры управления сетями и интеллектуальные городские диспетчерские пункты, будет проведена консолидация электросетевых активов, а также реализованы эффективные проекты по городскому освещению.

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