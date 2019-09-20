Владимир Путин одобрил модель развития компании «Россети» до 2030 года

Владимир Путин во время визита в Ижевск познакомился с оптимальной моделью управления электросетевым комплексом Удмуртии. Успешный опыт, который планируется внедрять и в других регионах России, президенту представили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Всего за год в регионе внедрили новые технологические решения на базе отечественных программных продуктов. По словам Павла Ливинского, это позволило значительно повысить надежность электроснабжения. Новая модель управления уже доказала свою экономическую эффективность: за счёт объединения активов в 2018 - 2020 годах региональный бюджет получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. Вырученные деньги будут направлены на социальные нужды республики - ремонт детских садов, школ, больниц.

- Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней, - подчеркнул Павел Ливинский.

Глава «Россетей» также рассказал Владимиру Путину о стратегической концепции компании «Цифровая Трансформация 2030»: планируется, что к 2030 году российские электросети будут переведены на интеллектуальную модель управления. Ее возможности Павел Ливинский продемонстрировал президенту России на примере открытого накануне в Ижевске цифрового городского диспетчерского пункта. Управление электросетями Удмуртии теперь ведется из него в режиме онлайн.

Глава «Россетей» также рассказал Владимиру Путину об эффективности консолидации электросетевых активов. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Еще один успешный проект «Россетей», опыт которого можно использовать и в других российских регионах, - интеграция дорожного и уличного освещения, а также архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона. Как подчеркнул Павел Ливинский, пилотный проект, реализованный в Ижевске, позволит сэкономить на себестоимости содержания уличного освещения до 30%.

Эффективность новой модели управления электросетевым комплексом региона отметил и глава Удмуртии Александр Бречалов.

- На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала «светлее» за счет интеграции дорожно-уличного освещения, - подчеркнул Александр Бречалов. - Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением.

Познакомившись с проектами «Россетей», Владимир Путин одобрил идею внедрения целевой модели управления электросетевым комплексом в других регионах страны. Благодаря ей в российских городах появятся единые центры управления сетями и интеллектуальные городские диспетчерские пункты, будет проведена консолидация электросетевых активов, а также реализованы эффективные проекты по городскому освещению.