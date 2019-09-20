Международный форум «Хлеб, ты – мир» открылся в Калужской области

В Калужской области 19 сентября открылся Международный форум «Хлеб, ты – мир»: крупнейшее отраслевое мероприятия собрало экспертов, производителей, представителей органов власти и общественных организаций со всей России и из других стран мира. Участие в форуме приняли губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, зампред правительства РФ Алексей Гордеев, помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Минсельхоза России.

Главным событием первого дня работы форума стало пленарное заседание «Кооперация: время решений». Его участники обсудили основные задачи потребительской кооперации и ее роль в социальном и экономическом развитии российского села. Как подчеркнул зампред правительства РФ Алексей Гордеев, кооперативное движение в нашей стране развивается сразу в нескольких направлениях.

- Кооперация предполагает наиболее справедливую организацию хозяйственной деятельности, когда прибыль может распределяться эффективно и разумно по всей цепочке деятельности, - отметил Алексей Гордеев. - В нашей стране кооперация развивается в разных направлениях: здесь и потребительские кооперативы, и производственные, и сельскохозяйственные, и финансово-кредитные.

Международный форум «Хлеб, ты – мир» проходит в Боровском районе Калужской области. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Зампред правительства РФ напомнил, что условия для экономических и производственных объединений в нашей стране могут и должны совершенствоваться, и призвал участников форума направлять свои предложения в Правительство и федеральные министерства для совершенствования нормативно-правовой базы.

Губернатор Анатолий Артамонов рассказал о положительном опыте развития потребительской кооперации в Калужской области. Сейчас в ее состав входят сотни магазинов и несколько десятков автомагазинов: они обслуживают 1200 отдаленных населенных пунктов региона.

- Кооперация является одной из самых перспективных и объединяющих форм сотрудничества, которое придумало человечество. Она несет важную социальную функцию, создавая рабочие места, обеспечивая сбыт продукции личных подсобных хозяйств, формируя инфраструктуру обслуживания сельского хозяйства. Туда, где не ступала нога предпринимателя, там вынуждена работать потребительская кооперация, - отметил Анатолий Артамонов.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также коснулся темы совершенствовании нормативного законодательства в сфере потребкооперации.

- Первоочередная наша задача – создать недостающее звено – рынки потребкооперации, - считает заместитель министра. Виктор Евтухов привел в пример опыт других стран, развивающих такие рынки как основу своей продовольственной безопасности. В нашей стране для развития этого направления можно было бы организовать государственно-частное партнерство.

Форум собрал авторитетных экспертов, предпринимателей и представителей органов власти со всей России и из других стран. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

В первый день форума губернатор Анатолий Артамонов и зампред правительства РФ Алексей Гордеев осмотрели павильон Центросоюз, чья экспозиция представила главные направления деятельности потребительской кооперации. Гости мероприятия также познакомились с перспективной концепцией кооперативного магазина и побывали на презентации книги «Региональные российские бренды»: в ней собраны лучшие товары — своего рода «визитные карточки» из разных уголков страны.