Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина от немецко-фашистских захватчиков

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…». Там опубликованы документы из фондов Центрального архива военного ведомства, которые ранее были засекречены.

О событиях сентября 1944 года детально рассказывают боевые донесения, газеты тех лет, наградные документы. Приводятся на сайте Минобороны и частные истории. Так, например, сообщается о лейтенанте Савченко, который первым ворвался в город 22 сентября. Он блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах. Это были первые минуты боя за освобождение эстонской столицы. Войска Красной армии в течение суток преследовали противника, постепенно овладевая важными городами: Пайдэ, Тюри, Пыльтсама. И это лишь одна из тысяч историй.

В разделе представлены подлинные оперативные документыФото: Минобороны РФ

Документы рассказывают и о теплом приеме жителями города воинов-освободителей. Их встречали с особой радостью и радушием, с цветами и угощениями.

- Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты, - сообщается в документах.

В них также содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, оккупанты расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные, в том числе женщины и дети.

Телеграмма об освобождении ТаллинаФото: Минобороны РФ

Ознакомиться со всеми документами можно на сайте Минобороны.