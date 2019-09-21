2019-09-21T02:52:15+03:00
Политика

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина от немецко-фашистских захватчиков

События сентября 1944 года детально описываются в боевых донесениях, газетах тех лет и наградных документах
Мария ИГНАТЬЕВА
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События сентября 1944 года детально описываются в боевых донесениях, газетах тех лет и наградных документахСобытия сентября 1944 года детально описываются в боевых донесениях, газетах тех лет и наградных документахФото: Минобороны РФ
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На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…». Там опубликованы документы из фондов Центрального архива военного ведомства, которые ранее были засекречены.

О событиях сентября 1944 года детально рассказывают боевые донесения, газеты тех лет, наградные документы. Приводятся на сайте Минобороны и частные истории. Так, например, сообщается о лейтенанте Савченко, который первым ворвался в город 22 сентября. Он блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах. Это были первые минуты боя за освобождение эстонской столицы. Войска Красной армии в течение суток преследовали противника, постепенно овладевая важными городами: Пайдэ, Тюри, Пыльтсама. И это лишь одна из тысяч историй.

В разделе представлены подлинные оперативные документы Фото: Минобороны РФ

В разделе представлены подлинные оперативные документыФото: Минобороны РФ

Документы рассказывают и о теплом приеме жителями города воинов-освободителей. Их встречали с особой радостью и радушием, с цветами и угощениями.

- Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты, - сообщается в документах.

В них также содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, оккупанты расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные, в том числе женщины и дети.

Телеграмма об освобождении Таллина Фото: Минобороны РФ

Телеграмма об освобождении ТаллинаФото: Минобороны РФ

Ознакомиться со всеми документами можно на сайте Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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