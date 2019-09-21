"Жигули" и кадиллаки: в Москве открыли самый большой автомузей в России

Коллекцию шикарных автомобилей презентовали в автомузее "Моторы Октября". Новые пространства позволили выставить 150 машин. Кадиллаки, Бугатти, советские "Волги" и "Чайки", "Жигули" и "Москвичи". Для того, чтобы собрать их под одной крышей понадобилось почти 20 лет.

- Это пространство - бывший завод "Кристалл". За полгода мы освоили новые залы. У нас большая коллекция машин, которую мы собрали с друзьями, соратниками, с людьми, влюбленными в ретро-машины, - рассказывает директор музея "Моторы Октября" Дмитрий Октябрьский.

Коллекцию шикарных автомобилей презентовали в автомузее "Моторы Октября"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А какая ретро-машина была первой? - спрашиваю.

- "Москвич" из серии 400. Мне хотелось выделиться. И это удалось, я ехал по Москве, все обращали внимание. Потом захотелось ретро "Волгу", потом "Победу". А потом машины перестали помещаться в личном гараже.

Новые пространства позволили выставить 150 машинФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В музее теперь два новых зала. Один из них посвящен советскому автопрому, другой - американскому.

- Таким образом, площадь музея свыше 7000 квадратных метров, что позволяет закрепить звание самого большого автомузея России, - говорят в pr-агентстве "Бедуш&Маренникова" .

Зал иностранного автопрома удивляет с порога. Здесь уникальные машины - от Студебекера 1912 года до одного из самых красивых произведений американского автодизайна Кадиллака Де Вилль образца 1959 года.

Для того, чтобы собрать все авто под одной крышей понадобилось почти 20 летФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Смотри-смотри, машина представительского класса Линкольн Континенталь - это дочернее подразделение Ford. Вау, - восхищается посетитель Андрей.

- Это же американский президентский автомобиль. Изначально ориентированный на конкуренцию с моделями Кадиллак, - добавляет друг Никита.

Красивые Бьюик Спешл, который был ярким образцом автомобилей середины 50-х годов, и Бьюик Спешл Конвертбл с откидным верхом - всего было произведено 9712 таких машин.

- Мне нравится винная "Изотта Фраскини" 1924 года и синяя "Бугатти" 1935 года, - говорю директору музея "Моторы Октября".

Актер Егор ДружининФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А это самые дорогие машины. Такая "Бугатти" сегодня будет стоить около 800 тысяч евро, а "Изотта" около 2-5 млн эвро, - отмечает Дмитрий Октябрьский.

- Если кто-то предложит такие суммы, то продадите?

- Пока никто не предлагал (смеется). Но вообще в музее на машины можно не только посмотреть, но и приобрести. Если машина на ходу, то сразу уехать из музея. Кстати, это не все машины, которые у нас есть. В гараже еще те, которым нужна реставрация или ведется подготовка для того, чтобы ввести их в экспозицию.

Это пространство - бывший завод "Кристалл"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А каких машин вам здесь не хватает?

- До конца года мы выставим "Ягуары" и "Роллс-Ройсы", а вообще есть мечта - "Феррари". Хотя сложнее всего было получить советскую "инвалидку", как из фильма "Операция "Ы" или Другие приключения Шурика". Мы ездили за этой машиной в 2005 году в глухую деревню, купили фактически "суповой набор", пришлось вложить много денег.

Зал иностранного автопрома удивляет с порогаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Второй зал музея - как раз легенды советского автопрома. Он вызывает у каждого посетителя особенные эмоции с чувством ностальгии. Старенькие "Москвичи" и "Запорожцы". Шикарные черные ЗИС-110 и ЗИС-101А, которые предназначались для партийных работников. Почетное место у ГАЗ М-20 "Победа" - легенда послевоенных лет. С особым восторгом рассматривают ГАЗ-13 "Чайка" с электронными стеклоподъемниками и коробкой-автомат. Коллекция не могла обойтись без ГАЗ-2410 "Волга", которую в народе называли "министерской".

В Москве открыли самый большой автомузей в РоссииФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Это "Жигули"-2103, которую можно было купить за 7500 рублей, что было на 3000 рублей дороже "копейки". Есть и мировой бестселлер "Нива"-2121, она смогла найти поклонников на всех континентах, - рассказывает экскурсовод. - Среди уникальных экспонатов первые советские автомобили ГАЗ-А и ГАЗ-М-1, военные внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ- 69.

Пока девушки увлеченно делают селфи, дети изучают номера разных эпох, могут попробовать накачать колесо, посмотреть работу "дворников"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И это еще далеко не все машины, которые можно увидеть в музее. Пока девушки увлеченно делают селфи, дети изучают номера разных эпох, могут попробовать накачать колесо, посмотреть работу "дворников".

директор музея "Моторы Октября" Дмитрий ОктябрьскийФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А еще в любом автомобиле можно устроить фотосессию, взять на прокат автомобиль для съемок в кино, на собственную свадьбу. Да, хоть снять весь музей и устроить здесь торжество, - говорит директор музея "Моторы Октября" Дмитрий Октябрьский.

Самый дорогой автомобиль в коллекцииФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Где: ул. Самокатная, 4, стр 34. Пешком 20 минут от ближайших станций метро "Площадь Ильича" или "Курская".

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Стоимость: будни - 550 рублей, выходные - 650 рублей. Покататься на ретро-авто во дворе музея - 300 рублей.