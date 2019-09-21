2019-09-21T17:29:24+03:00
Авто

"Жигули" и кадиллаки: в Москве открыли самый большой автомузей в России

Один зал посвящен советскому автопрому, другой - американскому
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В любом автомобиле можно устроить фотосессию, взять на прокат автомобиль для съемок в кино или на собственную свадьбуВ любом автомобиле можно устроить фотосессию, взять на прокат автомобиль для съемок в кино или на собственную свадьбуФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Коллекцию шикарных автомобилей презентовали в автомузее "Моторы Октября". Новые пространства позволили выставить 150 машин. Кадиллаки, Бугатти, советские "Волги" и "Чайки", "Жигули" и "Москвичи". Для того, чтобы собрать их под одной крышей понадобилось почти 20 лет.

- Это пространство - бывший завод "Кристалл". За полгода мы освоили новые залы. У нас большая коллекция машин, которую мы собрали с друзьями, соратниками, с людьми, влюбленными в ретро-машины, - рассказывает директор музея "Моторы Октября" Дмитрий Октябрьский.

Коллекцию шикарных автомобилей презентовали в автомузее "Моторы Октября" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Коллекцию шикарных автомобилей презентовали в автомузее "Моторы Октября"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А какая ретро-машина была первой? - спрашиваю.

- "Москвич" из серии 400. Мне хотелось выделиться. И это удалось, я ехал по Москве, все обращали внимание. Потом захотелось ретро "Волгу", потом "Победу". А потом машины перестали помещаться в личном гараже.

Новые пространства позволили выставить 150 машин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новые пространства позволили выставить 150 машинФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В музее теперь два новых зала. Один из них посвящен советскому автопрому, другой - американскому.

- Таким образом, площадь музея свыше 7000 квадратных метров, что позволяет закрепить звание самого большого автомузея России, - говорят в pr-агентстве "Бедуш&Маренникова" .

Зал иностранного автопрома удивляет с порога. Здесь уникальные машины - от Студебекера 1912 года до одного из самых красивых произведений американского автодизайна Кадиллака Де Вилль образца 1959 года.

Для того, чтобы собрать все авто под одной крышей понадобилось почти 20 лет Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Для того, чтобы собрать все авто под одной крышей понадобилось почти 20 летФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Смотри-смотри, машина представительского класса Линкольн Континенталь - это дочернее подразделение Ford. Вау, - восхищается посетитель Андрей.

- Это же американский президентский автомобиль. Изначально ориентированный на конкуренцию с моделями Кадиллак, - добавляет друг Никита.

Красивые Бьюик Спешл, который был ярким образцом автомобилей середины 50-х годов, и Бьюик Спешл Конвертбл с откидным верхом - всего было произведено 9712 таких машин.

- Мне нравится винная "Изотта Фраскини" 1924 года и синяя "Бугатти" 1935 года, - говорю директору музея "Моторы Октября".

Актер Егор Дружинин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Актер Егор ДружининФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А это самые дорогие машины. Такая "Бугатти" сегодня будет стоить около 800 тысяч евро, а "Изотта" около 2-5 млн эвро, - отмечает Дмитрий Октябрьский.

- Если кто-то предложит такие суммы, то продадите?

- Пока никто не предлагал (смеется). Но вообще в музее на машины можно не только посмотреть, но и приобрести. Если машина на ходу, то сразу уехать из музея. Кстати, это не все машины, которые у нас есть. В гараже еще те, которым нужна реставрация или ведется подготовка для того, чтобы ввести их в экспозицию.

Это пространство - бывший завод "Кристалл" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Это пространство - бывший завод "Кристалл"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А каких машин вам здесь не хватает?

- До конца года мы выставим "Ягуары" и "Роллс-Ройсы", а вообще есть мечта - "Феррари". Хотя сложнее всего было получить советскую "инвалидку", как из фильма "Операция "Ы" или Другие приключения Шурика". Мы ездили за этой машиной в 2005 году в глухую деревню, купили фактически "суповой набор", пришлось вложить много денег.

Зал иностранного автопрома удивляет с порога Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Зал иностранного автопрома удивляет с порогаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Второй зал музея - как раз легенды советского автопрома. Он вызывает у каждого посетителя особенные эмоции с чувством ностальгии. Старенькие "Москвичи" и "Запорожцы". Шикарные черные ЗИС-110 и ЗИС-101А, которые предназначались для партийных работников. Почетное место у ГАЗ М-20 "Победа" - легенда послевоенных лет. С особым восторгом рассматривают ГАЗ-13 "Чайка" с электронными стеклоподъемниками и коробкой-автомат. Коллекция не могла обойтись без ГАЗ-2410 "Волга", которую в народе называли "министерской".

В Москве открыли самый большой автомузей в России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве открыли самый большой автомузей в РоссииФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Это "Жигули"-2103, которую можно было купить за 7500 рублей, что было на 3000 рублей дороже "копейки". Есть и мировой бестселлер "Нива"-2121, она смогла найти поклонников на всех континентах, - рассказывает экскурсовод. - Среди уникальных экспонатов первые советские автомобили ГАЗ-А и ГАЗ-М-1, военные внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ- 69.

Пока девушки увлеченно делают селфи, дети изучают номера разных эпох, могут попробовать накачать колесо, посмотреть работу "дворников" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Пока девушки увлеченно делают селфи, дети изучают номера разных эпох, могут попробовать накачать колесо, посмотреть работу "дворников"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И это еще далеко не все машины, которые можно увидеть в музее. Пока девушки увлеченно делают селфи, дети изучают номера разных эпох, могут попробовать накачать колесо, посмотреть работу "дворников".

директор музея "Моторы Октября" Дмитрий Октябрьский Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

директор музея "Моторы Октября" Дмитрий ОктябрьскийФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А еще в любом автомобиле можно устроить фотосессию, взять на прокат автомобиль для съемок в кино, на собственную свадьбу. Да, хоть снять весь музей и устроить здесь торжество, - говорит директор музея "Моторы Октября" Дмитрий Октябрьский.

Самый дорогой автомобиль в коллекции Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Самый дорогой автомобиль в коллекцииФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Где: ул. Самокатная, 4, стр 34. Пешком 20 минут от ближайших станций метро "Площадь Ильича" или "Курская".

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Стоимость: будни - 550 рублей, выходные - 650 рублей. Покататься на ретро-авто во дворе музея - 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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