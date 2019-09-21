Порядка 900 человек приняли участие в деловой программе форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде

20 сентября в Великом Новгороде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни: города». Форум посетили порядка 900 гостей из 69 субъектов Российской Федерации. В числе участников форума – представители федеральных и региональных органов власти, международные и российские эксперты по развитию жилой среды, ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы и представители бизнеса, мэры 113 городов.

Деловая программа форума была построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, обозначенных в национальных проектах. Её участники обсудили инструменты, необходимые для создания комфортной среды для жизни, стимулирования экономического роста и привлечения человеческого капитала в города.

Форум посетили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Министр строительства и ЖХК РФ Владимир Якушев.

«Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на убеждённости, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов. Это касается и маленьких городов – исторических, туристических центров, и моногородов. Понимание того, что мы должны принимать решения с расчётом на будущее – с учётом технологических решений, градостроительных документов, планов, стандартов, которые есть, но всё-таки ориентированные на будущее, – мне кажется исключительно важным», - отметил Дмитрий Медведев на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города».

Форум «Среда для жизни» проводится в четвертый раз. Ранее он проходил в Татарстане, Саратове и Калининграде. «Конечно же, данный форум не будет последним, он стал традиционным. Я уверен в том, что Минстрой России и ДОМ.РФ совместно будут проводить эти форумы в постоянном режиме», – сказал Владимир Якушев.

Следующий город для проведения форума «Среда для жизни» в 2020 году будет определен по итогам конкурса. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник: «По предложению Минстроя России мы сейчас займемся разработкой критериев, по которым будем определять проведение форума. Поступает большое количество заявок от городов, поэтому следующий город мы будем выбирать на конкурсной основе».

На форуме также объявили об открытии приема заявок на участие в офлайн-программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Подать заявку можно на сайте архитекторы.рф с 20 сентября до 10 октября. К участию в программе приглашаются практикующие специалисты: архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов, из которых экспертное жюри отберет 100 участников.

На форуме выступили бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, бывший мэр Копенгагена, генеральный директор Copenhagen City&Port Development Corporation Йенс Крамер Миккельсен, генеральный директор Placemakers Хейзел Борис, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

«Инвестиции – это главный фактор для достижения успеха. Эта мера перевешивает всё. Если действия городской администрации помогают улучшить городскую инфраструктуру, то частные компании приезжают в город, который работает. Они хотят оставаться в нём, вкладывать в него деньги. В Лондоне мы наблюдали очень быстрый рост. Когда я стал мэром, у нас было 7 миллионов человек в городе, теперь в нем проживает 9 миллионов. Наш город – единственный город в Европе, который соответствует американским показателям продуктивности и производительности труда. Моя главная мысль – не останавливайте инвестиции в инфраструктуру», – сказал Кен Ливингстон.

«По заказу ДОМ.РФ, при поддержке Минстроя России, по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, КБ Стрелка разработало Стандарт комплексного развития территории – методическое руководство для проектировщиков и застройщиков, охватывающее практически все уровни жилой среды, от планировки территории до планировок квартир. Документ готов. Какие следующие шаги надо сделать? Прежде всего, конечно, надо реализовать пилотные проекты по Стандарту. Второй шаг – применять Стандарт при вовлечении в жилищное строительство неиспользуемых или неэффективно используемых земель в федеральной собственности. Наконец, создать интернет-платформу со стандартом, которая, с одной стороны, обеспечила бы широкий доступ к этому документу для всех интересующихся. А с другой стороны, позволила бы инициировать широкую дискуссию по вопросам жилищного строительства», – сказал партнер КБ Стрелка Алексей Муратов.

Среди других тем деловой программы – главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху цифровизации, привлечение частных и государственных инвестиций. Также на форуме уделили внимание роли государства и регулирования в жизни города, в частности, вопросам организации эффективного взаимодействия городских администраций с бизнесом и обществом. На форуме также была представлена выставка «Города – пространство для развития», посвященная разработанному Стандарту комплексного развития территорий, его инструментам и связанным с ним образовательными программами.