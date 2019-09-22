2019-09-22T11:17:07+03:00
Спорт

"Барселона" в кризисе: в игре с Месси каталонцы проиграли "Гранаде" 0:2 и теперь седьмые в таблице

Такого ужасного старта у команды не было ровно четверть века - 25 лет [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даже Месси не помог "Барселоне" выиграть у "Гранады".Даже Месси не помог "Барселоне" выиграть у "Гранады".Фото: REUTERS
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В субботу, 21 сентября, в Гранаде прошел матч 5 тура чемпионата Испании по футболу. В гости к местному клубу приехала "Барселона" и поединок со столь грозным соперником завершился невероятным исходом.

В присутствии 18 880 зрителей "Гранада" победила со счетом 2:0 саму "Барселону"! И это при том, что в поединке наконец-то произошло возвращение аргентинца Лионеля Месси. Капитан каталонцев получил травму в начале августа и только сейчас вернулся в строй. Он вышел на замену Карлесу Пересу, но не смог помочь своему клубу.

"Барса" проиграла - ей забили Рамон Азиз (2 минута) и Вадильо (65 минута с пенальти). И теперь в чемпионате Испании творится что-то невероятное. После победы над "Барсой" сама "Гранада" вышла на первое место с 10 очками. А вот команда Месси - седьмая с 7 баллами. Это - худший результат клуба, начиная с сезона 1994/95 годов. Статистика матча с "Гранадой" просто поражает. За 90 минут игры "Барселона" нанесла всего 1 удар в створ ворот соперника. И это сделал лишь Лионель Месси, который проводил свой первый после травмы матч за команду.

Вполне естественно, что после матча каталонцы были злыми. Форвард "Барселоны" Луис Суарес сказал:

- Нам нужно признать, что мы обязаны выигрывать игры, но не делаем этого. Предстоит еще долгий путь, но эти игры могут стоить нам победы в чемпионате. Это момент, чтобы проанализировать, что происходит. Нам предстоит долгий, тяжелый год.

А главный тренер команды Эрнесто Вальверде вторил уругвайцу:

- Меня беспокоит наша игра. Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы. Мы должны признать заслуги соперника. Нас побили, они могли забить больше.

Ближайший матч у "Барселоны" - уже послезавтра. 24 сентября каталонцы на своем поле примут "Вильярреал".

Видеообзор матча Гранада - Барселона 2:0 21 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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