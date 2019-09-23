Из дневника мамы первоклассника: «Делали домашку. Опять чуть не сорвалась на крик...»

Многие родители уже с 4 - 6 лет начинают активно готовить ребенка к школе. На экранах ТВ дети проекта «Лучше всех» блистают успехами в ментальной арифметике, декламируют в 4 года Цветаеву, перечисляют столицы стран, о которых ты даже не слыхал. Социальные сети просто забиты рекламными постами с советами для современных пап-мам - как развить и подготовить ребенка к школе.

Нас буквально зомбируют необходимостью проводить постоянную работу с чадом, чтобы он стал «полноценным членом нашего общества». Подготовка к учебе стала похожа на систему многоуровневого маркетингового водоворота: без привлечения высокооплачиваемых специалистов обойтись очень сложно.

Догадайся и реши

Вот, например, широко распространенная программа начальных классов «21 век». Считается, что дает хороший старт детям, закладывает основу качественного обучения.

У родителей начинает дергаться глаз еще на этапе подготовки к школе.

Задание для дошкольника-подготовишки: рисунок с паровозиком, на котором подписаны цифрами вагоны - от 4 до 8. Надо найти с номером 1, 2, 3. Все бы так, но вагончиков 9! Если бы мы увидели такое задание в своих, еще советских учебниках, то подумали бы, наверное, что это опечатка. Но сейчас мы должны объяснить, что цифровой ряд начинается с цифры 0, далее идет 1, 2 и т. д.

Ребенок не всегда может без помощи родителей справиться с заданиями из рабочей тетрадки «Я учусь читать и писать». Задание не прописано, надо догадаться (!) и сделать.

В октябре учитель активно погружает подготовишку в фонетику. Писать правильно и хорошо читать дети пока не умеют, поэтому все действия у них представлены в виде разноцветных квадратиков. Помочь ребенку справиться с домашней работой родителю очень сложно: как понять, что означают значки? Приходится ломать голову и выстраивать закономерности - что бы это могло значить...

Когда задания не прописаны в рабочей тетради, попробуй догадайся, что хотели спросить авторы пособия. Фото: Личный архив героя

Буквы ваши какие-то сомнительные!

В первом классе дети, привыкшие анализировать звуки (на той самой фонетике на подготовке), начинают писать и составлять слова. Пример задания для первоклассника: даны кубики с разными буквами, необходимо сложить и записать слова. Ребенок делает домашнее задание. Получаем - «пинал», «каза» и т. д. В задании нет абсолютно никаких указаний, которые помогли бы без ошибок составить слова. Даже родительский чат не справляется с правильным решением! На помощь зовут учительницу.

Писать с ошибками ребенку нельзя. Предполагается, что он должен пропускать место или ставить точку в тех местах, где сомневается. Но понять в 6 - 7 лет, какие буквы в слове сомнительные, невозможно. С точки зрения первачка, они все какие-то сомнительные. Ну или если дитя уверено в себе, то все абсолютно правильные! Поэтому родителям приходится сидеть рядом и все проговаривать...

Пока проходят по схемам буквы и пытаются составлять слова, букварь на уроках практически не открывают. Но уже в конце второй четверти учитель задает: «Букварь, стр. 64 - беглое чтение».

Уже в третьей четверти у первоклассников будут контрольные тесты из 12 - 14 заданий по каждому предмету за 45 минут! Как раз в это время они обычно празднуют «Прощание с букварем». Вот буквально вчера прошли буквы, а сегодня должны выполнить самостоятельно на уроке тесты! Причем не простые, не только на пройденный материал, но и на логику, внимательность и кругозор...

Сидим за партой - я и дочка...

Если в советской системе образования домашнее задание строилось на основе пройденного материала, то современные авторы учебников, кажется, на это плюют. Правила и задания сформулированы так куце, что сделать домашку самому ребенку, без участия родителей просто нереально. И здесь главное - не сорваться на крик: «Ну кто в конце концов учится - ты или я?!»

Да и учителя напирают, торопятся переложить ответственность на родительские плечи: «Мы только задаем направление, а учитесь вы вместе с детьми»...

Готовьтесь, папы-мамы будущих первоклашек! Сидеть за партой с сыном или дочкой вам обязательно придется.

Вы можете попытаться опередить время и до школы научить ребенка ментальной арифметике, счету с двузначными числами. Но все это никак не поможет решать детям задачи в первом классе именно по тому алгоритму, что дала учительница. Остальное верным не считается! Вашему ребенку нужны только те знания, которые заложены в программе вашего класса.

Наверное, однозначных советов для всех, как подготовиться к начальной школе, чтобы она не стала адом и не отбила у ребенка желание учиться, не существует. Каждая семья проходит этот путь самостоятельно. Мало кому удается избежать слез детей и криков родителей. Детские психологи не сидят без работы - справиться с нагрузками первых лет учебы не всем удается без неврозов.

…А мы с дочкой первый класс окончили. И вот уже второй… Открываем учебник: «Назови всех зверей на картинке, напиши их названия и рядом с ними укажи транскрипцию».

И опять началось…

- Мама, а как правильно пишется - тигор или тигэр?..

Господи, какая фонетика, если правильно будет - тигр… Может, хоть во втором классе игры с кубиками перейдут в знания и правописание слов в строчках, в текстах и запоминание словарных слов…

Да и когда задание есть, а теория не разъясняется, родителям ненамного легче. Фото: Личный архив героя

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Учебные программы вразножку

Тоска по советской системе образования у многих родителей очень понятна. Сейчас - десятилетия спустя - нам кажется, что там было все просто, ясно и логично. А на самом деле ведь не было. И тогда проблем хватало! Просто память сохраняет только хорошие воспоминания. Да и устарела, наверное, та система за прошедшие 30 лет. Беда в том, что четкой и ясной системы на замену так и не пришло. Учебные программы одной ногой стоят в современности, а другой застряли в прошлом веке. И что еще хуже - не взаимодействуют между собой.

В прошлом году у моего сына-второклашки, как и у миллионов других детей, начался английский язык. С места в карьер. Уже зимой началась откровенная ерунда. По русскому языку только-только приступили к понятию частей речи, стали разбираться, что такое имя существительное. А англичанка уже бодро диктовала: «Дети, запишите в свои тетради длинное слово: ме-сто-и-ме-ни-е. Когда-нибудь вы его поймете. А пока просто выучите...»

И таких несогласованностей просто море, только копни школьный курс. Поэтому стоит ли удивляться, что большинство пап и мам недовольны системой образования, невзирая даже на оценки своих чад. И все больше родителей забирают детей на семейное обучение. Чтобы самостоятельно контролировать, чему и как учатся их дети...

Редактор отдела образования и науки