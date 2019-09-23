2019-09-23T02:10:32+03:00
История современности

Белая женщина за 20 кило утиля

Сегодня годовщина смерти знаменитого английского беллетриста Уилки Коллинза (родился в 1824-м, скончался в 1889 году)
Сергей ПОНОМАРЕВ
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Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
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Мало кто помнит и вряд ли уже поймет неполиткорректный анекдот, который был очень популярен в 70-е годы прошлого века:

«Два приятеля-негра встречаются на Манхэттене. Один тащит огромный тюк с бумагой.

- Ты куда это?

- В Советский Союз! Там, говорят, за 20 килограммов макулатуры белую женщину дают»…

А ведь и в самом деле давали!

В эпоху тотального советского дефицита, книжного в том числе, роман Уилки Коллинза «Женщина в белом» стал одной из первых книг, которые продавались на специальные талоны за сданное в приемные пункты утильсырье. Наряду с «Тремя мушкетерами» и «Королевой Марго» Александра Дюма и «Знаком четырех» Артура Конан Дойла.

Помню, как с приятелем мы таранили в приемный пункт пачки старых газет и журналов, утяжелив их изнутри какими-то листами фольги и картона, а потом, прижав заветные талоны к груди, бежали в книжный за свежеотпечатанными сокровищами. Эти книги покупали не по одному экземпляру - чтобы потом их можно было обменять на такие же беллетристические редкости.

Попадание в читательский интерес было стопроцентным. Запутанная интрига на фоне английских замков, злодеев-аристократов и благородных бедняков, да еще и с примесью мистики и масонских тайных лож, плюс настоящие афоризмы джентльменов - что еще было нужно не избалованному чтивом и зрелищами советскому читателю и зрителю.

Именно «Женщина в белом» открыла для широкой отечественной публики и самого Коллинза, и, по сути, жанр английского авантюрного романа. Потом в той же талонной серии появится еще «Лунный камень», второй знаменитый детектив Коллинза. А спустя еще несколько лет выйдет и фильм «Женщина в белом» с Александром Абдуловым в главной роли.

Но для меня все же самым памятным останется тот миг, когда я только что принес эту «Женщину...» из магазина, открыл ее и уже не отрывался, пока не дошел до последних строчек.

И до сих пор почти наизусть помню вот это:

- «Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней»

- «Он пытается запугать вас - верный признак, что он сам боится»

- «Как бы ни были непоколебимы принципы женщины, она не всегда может устоять перед праздным любопытством»

- «Женщины могут устоять перед любовью мужчины, перед его славой, перед его красивой внешностью, перед его богатством, но они не в силах устоять перед его красноречием, если только оно обращено к ним»

- «Страдания бессловесных существ - бесспорно, одно из самых горестных зрелищ на свете».

ИСТОЧНИК KP.RU

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