2019-09-20T07:33:13+03:00
В мире

Завтра в США может начаться штурм военной базы

Штурм «Зоны 51» запланирован на 21 сентября
Алексей ОСИПОВ
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Командующий силами ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.Командующий силами ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.Фото: Алексей ОСИПОВ
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В американский штат Невада начали прибывать участники фестивалей Alienstock и Storm Area Basecamp. Оба мероприятия не имеют истории, точнее, они их история началась 4 месяца назад, когда в Facebook было опубликовано сообщение студента из Калифорнии. Мэтти Робертс предложил взять штурмом базу ВВС США Area 51 (Зона 51), расположенную в Неваде. Ведь, по многочисленным слухам, именно на ней американские военные исследуют обломки НЛО и останки инопланетян.

В конце июня этого года в прессу просочилась информация о том, что самолет ВМС США столкнулся с неопознанным летающим объектом. Виновниками утечки стали сенаторы, которые получили секретный отчет об этом происшествии. Газеты запестрели заголовками: «США скрывают от общественности данные о своих контактах с инопланетянами». Социальные сети взорвались призывами докопаться до правды. И после, как теперь утверждает Робертс, его шутливого призыва в Facebook, практически мгновенно образовалась группа из 1,5 миллиона человек со всего мира, решивших принять участие в штурме.

Фестивали – своего рода легализация сбора участников штурма. Но власти уже получили право объявить в некоторых округах Невады чрезвычайное положение.

Военная база «Зона 51» до 2013 года была строго засекречена. С развитием технологий в Интернете появились спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству пришлось признать официально факт ее существования. Тогда летчики заявили, что Area 51 – это всего лишь тестовая площадка для испытания новых систем вооружений.

Представители Пентагона выступили со специальным заявлением, в котором никому не рекомендовали пытаться проникнуть в район этой базы. А один из самых высокопоставленных американских военных летчиков, командующий силами ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеффри Харриган напустил туману, попытавшись уйти от четкого ответа на вопрос «КП» в ходе состоявшегося в Нью-Йорке брифинга:

- Генерал, вы наверняка знаете немало секретов. Можно ли попросить вас раскрыть один из них, касающийся базы «Зона 51»? Вы бывали на ней?

- Эта база с названием «Неллис» существует. Есть что-то, что на ней происходит, но о чем я не знаю. Я летал над ней. Такой ответ вас устроит? Многие американские военные летчики часто тренируются на «Неллис». На ее полигоне проводятся важные учебные испытания и тренировки.

Силы правопорядка Невады предполагают, что на фестивали прибудет порядка 50 тыс. человек, при этом признавая, что если хотя бы 1% от объявивших о своем намерении штурмовать базу ВВС окажутся в Неваде 21 сентября, то никто не сможет справиться с ситуацией. Сбор даже пары десятков тысяч человек в двух маленьких городках, расположенных рядом с «Зоной 51» и заявленных как места проведения фестивалей, может также стать гуманитарной катастрофой: инфраструктура этих населенных пунктов не справится с наплывом такого количества приехавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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