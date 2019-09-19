Добровольцы собираются штурмовать военную базу в Неваде, чтобы освободить инопланетян

Ее зовут Катя, ей 23 года, она из Саратова, и 20 сентября, утром по часовому поясу Западного побережья США она встанет очень рано. Выползет из палатки. Вокруг будет пустыня. Катя наденет на голову шлем в форме единорога, который купила в Саратове в магазине сувениров, и пойдет штурмовать сверхсекретную американскую военную Базу 51. Там держат в плену инопланетян. Катя хочет их спасти.

Три миллиона человек в Интернете заявили, что будут участвовать в штурме. Полиция штата Невада ожидает, что реально приедет примерно 40 тысяч человек со всего мира. Власти предупреждают, что военные откроют огонь. К Базе 51 уже стягивают усиленные наряды. Тем временем организаторы акции уже неплохо заработали, и что именно произойдет 20 сентября, их не очень интересует. «Комсомолка» решила найти тех, кто реально стоит за этой невероятной авантюрой.

Им было дико скучно

Призыв «Мы идем штурмовать Базу 51, они не смогут остановить нас всех» появился в Интернете в конце июня. Катя вступила в группу желающих идти на штурм в самом начале июля. Вместе с нею я нашел в группе несколько десятков россиян, но Катя единственная ответила на письмо. Американская виза есть, обязательно поеду, написала она. Зачем? Ну, это же прикольно! Катя красит волосы в невероятные цвета. Тусит с подругами по клубам до утра. В мае ездила автостопом в Сочи. Катя живет очень весело, но ей невероятно скучно. Чтобы придать своей жизни смысл, она решила спасать планету. Катя не берет на кассе в супермаркете пластиковые пакеты, потому что пластик убивает рыб в мировом океане. Она собирает со всего подъезда батарейки и сдает их. Ходит на все экологические митинги. Верит ли она, что американские военные в самом деле держат на Базе 51 инопланетян? После того, как я задал этот вопрос, Катя слилась и уничтожила переписку.

Конечно, не верит, но, если она признает, что гонится за химерой, ей придется искать смысл жизни заново.

Согласно легенде в 1947 году неподалеку от Базы 51 потерпела крушение летающая тарелка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21-летнему студенту колледжа Мэтти Робертсу из Калифорнии июньским вечером тоже было дико скучно. Он сидел на нелюбимой работе и откровенно сачковал, смотрел по интернету очередной сериал про инопланетян. Это сейчас у Робертса берут интервью мировые СМИ, а тогда, три месяца назад, он вперился в экран и думал, что его жизнь не задалась. Робертс изучал в колледже нефтегазовый бизнес, и не скрывал, что эта тема ему противна. Он обожал сетевые игры и устраивал коллективные игровые сеансы, но их смотрело от силы несколько сотен человек. Еще он любил музыку и даже коллекционировал редкие гитары, но в его годы звезды поп-музыки уже прославились, а он всего лишь парень из глубинки. В общем, все прах и тлен.

Вдруг – говорил он сам в интервью USA Today – ему пришла в голову мысль, а почему бы не освободить инопланетян, которые томятся на Базе 51, тут, неподалеку от Калифорнии. Сериалом навеяло. Он зашел в Фейсбук, и создал мероприятие, то есть призыв к действию. На следующий день под мероприятием подписались жалкие четыре человека, и Робертс решил, что и эта идея прогорела, как все предыдущие. Но через несколько дней о безумной затее написала самая раскрученная в мире социальная сеть Reddit. И уже к вечеру штурмовать базу выказали желание несколько сотен тысяч человек. А еще через неделю к Робертсу пришли агенты ФБР. Он стал мировой знаменитостью.

Робертс сказал агентам, что это просто шутка. Поверили ли они? Хороший вопрос. Журналисты, которые с ним встречались, характеризуют его как «ботана» (USA Today) или даже как «21-летнего ребенка» (Washington Post). Возможно, там все в самом деле очевидно, и агенты поняли, что это великовозрастное дитя, у которого в руках оказалась атомная бомба Интернета. Но что делать с его сторонниками?

Меня приняли в закрытую группу в Фейсбуке в середине июля. Первое, что я увидел – человек из Зимбабве уверял, что у него есть автомат Калашникова, и народ обсуждал, как его провезти в США. Далее шло видео: бабушка лет 70-ти держит в руках невообразимых размеров базуку. На ней камуфляж, она обута в берцы, а за ней, на стене – колоссальный огнестрельный арсенал. Сплевывая и сквернословя, бабушка заявляет, что «надерет задницу правительству». Сейчас все эти материалы недоступны, Фейсбук удалил группу, в которой на тот момент было более двух миллионов членов. Но появились новые группы. А дело-то, похоже, серьезное, подумал я.

Создатель флешмоба Мэтти Робертс сначала говорил, что просто пошутил. Фото: facebook.com/matty.roberts.906

Деньги на хайпе

«Они удаляют группы, а я подписываюсь на новые. Это чумовая шутка, но в Америке много придурков, народ приедет на штурм», - Слава говорит со мной из Вашингтона по скайпу, пока родители на работе. Он учится в школе, и школа, по его словам, бурлит от ожидания «движа». «Да тут вся молодежь на взводе», передает он настроение в американской столице. Родители ничего не знали, он им рассказал, и теперь жалеет. «Они меня хотят то ли запереть, то ли, еще хуже, поедем вместе в какой-то сельский музей, чтобы я, значит, был под присмотром. Я не собираюсь ничего штурмовать, но родители переживают за меня», - говорит он.

Семен Клейман работает в Силиконовой долине, там все стали следить за флешмобом, едва он появился, рассказывает Семен. Ни у кого не было иллюзий: эта история не про инопланетян, которых на Базе 51 нет, она – про деньги, про колоссальные деньги.

- Сначала энтузиасты раскрутили историю, а с июля народ стал зарабатывать на мерче (сувенирах – КП). Футболки, кружки, да мало ли что – вроде все по мелочи и за копейки, но люди подняли серьезный кэш (деньги – КП), - говорит Семен.

Но самый главный товар – это сама аудитория, вот эти два или три миллиона человек, которые вошли в группы, а, стало быть, попали в базы данных, которые можно изучать, чтобы использовать в своих целях, или продать тем, кому такие базы нужны. Покупателями выступают крупнейшие корпорации, - рассказывает Дмитрий Сидорин, интернет-аналитик, руководитель Sidorin Lab.

Фото: represent.com/de/stormarea51et

- Часто корпорации сами устраивают флешмоб, и смотрят, как люди реагируют на те или иные посты. Анализируются каналы распространения информации: чем люди готовы делиться, чем не готовы. Лучше лайкают фото с котиком или с собачкой? На какое мероприятие готовы пойти? Все это бесценные сведения, которые потом используются в основном для того, чтобы эффективно продвигать рекламу, - говорит Сидорин.

Опытным путем доказано, что хорошо идут посты и флешмобы, в которых содержится конкретный призыв к действию ради великой цели, вроде «спасем планету от глобального потепления». Штурм Базы 51 в этом смысле сконструирован идеально – тут тебе и цель, и идея, и встает вопрос, так ли прост «ботан» из Калифорнии? Не продумал ли Робертс всю коммерческую схему с самого начала? Соберу, мол, персональные данные, а потом продам.

Носки с инопланетянами, футболки с призывом штурмовать Базу 51: производители сувениров хорошо наварились на флешмобе. Фото: yelp.com

По нашей просьбе Сидорин сделал исследование интернет-трафика, связанного со «штурмом». Хотя опытные игроки ловко подчищают следы манипулирования аудиторией, такое исследование все равно поможет понять, как раскачивали лодку народного внимания. Масштабы «движа», конечно, поражают. В интернете штурм Базы 51 упоминается 26 тысяч раз в день, или 800 тысяч раз в месяц. Пик интереса был в начале августа, потом пошел на спад, и вдруг снова разгорелся четко выраженными всплесками. Кто-то очень внимательно следит за настроениями и подбрасывает в топку новых дровишек.

Может, интерес подогревают журналисты? Написали – народ кинулся смотреть на фриков, штурмующих Базу. Но вот что странно. Когда я в фейсбуке зашел на пункт сбора штурмующих, я с удивлением увидел, что двое моих друзей пойдут на штурм. Профессор МГУ и известный специалист по интернет-технологиям. Что на них нашло? Я им написал, но они даже не слышали ни о каком штурме. Получается, Фейсбук мне наврал, чтобы я, видя, как это интересно моим друзьям, тоже присоединился? Но все оказалось намного хуже.

Создаются страницы-клоны реальных людей, говорит Сидорин, и это не обязательно клоны «звезд» эстрады. Клонировать могут вашу тетю, автослесаря из Жулебино, кого угодно. Клон воспроизводит на странице все, что пишет реальный человек. Вы думаете, что социальная сеть держит вас в контакте с вашими друзьями, а на самом деле вы окружены призраками. И что эти призраки выкинут, зачем они тут собрались, знает только хозяин клонов. Таким образом, кто-то задействовал очень передовую технологию, чтобы заманить людей, например, конкретно меня, на штурм. Похоже, история в самом деле начиналась с шутки, случайно, так, как ее излагает Робертс, говорит Клейман. Но потом «зверь» вышел из-под контроля, и кто сейчас им управляет, очень хороший вопрос.

А давайте все-таки попробуем разобраться, кто кукловод?

Пивной штурм

В начале августа Робертс, кажется, еще ничего не заработал на своем детище. Он разместил в группе истерический пост: не пишите мне! Оставьте меня в покое! Я не могу отвечать на десять тысяч писем в день! Затем в группе опубликовали его обращение: не надо ничего штурмовать, вы что, не понимаете, что это шутка? Члены группы тут же заклеймили Робертса предателем. Я пошел посмотреть, кто управляет группой – Робертса среди модераторов уже не было. Его изящно выкинули где-то по дороге. Группой рулили боты – люди, действующие анонимно, через фальшивые аккаунты. А вскоре и саму группу прикрыли – не иначе, Робертс в Фейсбук нажаловался.

Вероятно, Робертс пару недель переживал, что оказался не у дел, а потом решил все-таки догнать убежавший поезд. И ему это удалось. Он объявил, что никакого штурма, конечно, не будет, зато он организует рядом с Базой 51 рок-фестиваль 20 сентября. Договорились с отелем Little A'Le'Inn неподалеку от базы. Отель странный: в нем останавливаются немногочисленные (до последнего времени) уфологи, все стены оклеены картинками с изображением пришельцев. Робертс без труда (отметим это) получил у властей штата Невада разрешение на проведение публичного мероприятия. Но потом жестко разругался с хозяевами гостиницы. «Хозяева больше не имеют ко мне никакого отношения, они не имеют права использовать мои слоганы», - резко написал он у себя на странице. Формальная причина: в отеле всего десять номеров, общие ванные, и даже пресной воды недостаточно (пустыня все-таки). А где были его глаза раньше? Это крошечный отель, который в состоянии принять две-три семьи уфологов-туристов, а он тысячи рокеров собирался туда впихнуть?

И тут в жизни Робертса появился загадочный человек по имени Брук Дейли. Про Брука известно только то, что ему тоже всего 21 год, но он якобы опытный организатор массовых мероприятий. И тут же, как по волшебству, фестиваль из захолустья переносится в центр Лас-Вегаса, куда Робертс на днях триумфально и прибыл. И тут же, с трапа самолета – в телестудию, стал главным героем популярного вечернего шоу. Вы понимаете, сколько стоит аренда зала в «городе грехов»? Что-то здесь не чисто.

Заходим на страничку с призывом штурмовать Базу 51, которая внезапно возродилась несколько недель назад. И в ней уже почти три миллиона человек. Не зарастает народная тропа к Базе 51. Страницу сейчас модерируют три хозяина. Это сам Робертс, никому не известная компания The Hidden Sound и столь же выдуманная «религиозная организация» с труднопереводимым названием. Но на страничке The Hidden Sound мы – в самом верху – неожиданно обнаруживаем … охо-хо, ролик крупнейшего в США пивного бренда Бад Лайт. А Бад Лайт недавно запустил серию пива в упаковке, на которой изображены пришельцы и упомянута База 51. И теперь именно Бад Лайт организует то самое мероприятие в Лас Вегасе – Bud Light Area 51 Celebration. И все наконец встало на свои места. 21-летний продюсер Брук Дейли откуда-то из американской глубинки? Ботан и геймер? Покорили Лас Вегас? Ха-ха, не смешите мои процессоры.

Железобетонных фактов у нас, естественно, нет, но, кажется, мы знаем, кому достался самый ценный актив в этой истории – многомиллионная аудитория, которой теперь можно вертеть, как угодно.

Мы написали Робертсу, мол, ваши творческие планы? И неожиданно стали обладателями эксклюзива. Робертс сообщил «Комсомолке», что после концерта в Лас-Вегасе собирается устроить концертный тур по США. А в перспективе, может быть, и по странам мира. Это неожиданная, хотя в какой-то степени ожидаемая развязка. Любитель музыки становится музыкальным продюсером, а воплотить свою задумку ему помогла шутка. И это хороший вопрос к экономистам – не стала ли шутка валютой интернет-эпохи? Раньше все «инвестиции», «кредиты», а теперь, выходит, шутка в цене. Какая интересная и безумная новая экономика получается.

Как все романтично (хотя и совершенно незаконно) начиналось. Ворвемся на Базу. А там пришельцы в цепях. Мы им водички дадим, вериги срежем. Тут же пресса, телевидение, событие тысячелетия. А закончилось все вечеринкой в казино и, конечно, большими деньгами. Без которых, видимо, в современном мире ничего не случается.

И мне вот интересно, если фрики в самом деле пойдут штурмовать Базу 51 и попадут под пули, как будет выкручиваться солидная мировая компания? Как сольет протест? Хотя уверен, что с юридической точки зрения на все вопросы уже даны ответы. В конце концов, фриков предупреждало правительство. Военные. Им четко говорили – будем стрелять. Хотя стрелять, наверное, не будут, арестуют, и все. Кровь не должна омрачить праздника и помешать бизнесу.

Ну а что ты, Катя из Саратова, которой так нужны, и я тут не иронизирую, нужны как воздух чистые идеалы? Спасти кого-нибудь надо, китов в океане, лес от застройки или пришельцев, неважно. Ты поняла, наконец, как тобой крутят-вертят? А когда поймешь, что сделаешь? Скорее всего, станешь скучной офисной девочкой. Идеальным потребителем: будешь за скидками следить и судачить с подружками у песочницы, что «настоящего молока не купишь». Грустно, конечно. И ведь не прилетят пришельцы в голубом вертолете, не спасут от удушливого мира развитого цифрового капитализма.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое База 51?

База ВВС США в пустыне в штате Невада, создана в 1955 году. Один из самых охраняемых объектов в США, используется для испытания новых военных самолетов. Согласно легенде, в 1947 году неподалеку от будущей базы потерпела крушение летающая тарелка, пришельцы были живы, их взяли в плен. В Сети – огромное количество фальшивых роликов с «допросами инопланетян». Уфологи верят, что инопланетян скрестили с людьми и эти клоны (рептилоиды) правят планетой. Раньше еще можно было подозревать что-то такое, говорит Семен Клейман, но недавно военные по закону рассекретили практически всю старую информацию о базе. Стало понятно, что там испытываются действительно крутые самолеты, в том числе в форме тарелки, люди их видели, отсюда возникла легенда. Из материалов также следует, что на Базе 51 плотно работают специалисты из Германии, раньше это отрицали.

СПРАВКА

Технология штурма: что планируют

По первоначальному замыслу, добровольцы должны были собраться в пустыне палаточным лагерем и на рассвете 20 сентября пойти на штурм. Люди должны были бежать без оружия, выставив руки назад для создания психологического эффекта. Организаторы предупреждали, что военные попытаются помешать подъехать к Базе, и в Сети появились карты с блок-постами и дорогами обхода. В настоящее время вся эта информация стерта. Анализировали даже, как преодолевать полосы препятствий. Предупреждали, что это пустыня, воды-еды нет, все придется брать с собой. Власти штата всерьез опасаются гуманитарной катастрофы, в том числе стычек с немногочисленными местными жителями и гибели штурмующих от жары, змей и жажды.

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Штурм зоны 51 в Неваде

Считается, что военные США давно установили контакт с внеземными цивилизациями, но все еще скрывают это от общественности. И именно за воротами военной базы «Зона 51» в Неваде есть ответы на все вопросы об НЛО. В интернете тут же образовалось сообщество, готовое штурмовать ее в поисках правды

Слухи о том, что американские военные если не общаются с инопланетянами, то, по крайней мере, регулярно сталкиваются с НЛО и даже располагают останками представителей внеземных цивилизаций, по миру гуляли давно. А в конце июня этого года в прессу просочилась информация о том, что самолет ВМС США столкнулся с неопознанным летающим объектом. Виновниками утечки стали сенаторы, которые получили секретный отчет об этом происшествии. Более того, Пентагоном для них был организован закрытый брифинг по этой теме, факт проведения которого официально подтвердил пресс-атташе американских ВМС Джозеф Градишер. (подробности)