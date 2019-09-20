В Англии прооперировали золотую рыбку весом меньше грамма

Необычная операция состоялась в одной из ветеринарных клиник английского города Бристоль. Врачам необходимо было удалить раковую опухоль у маленькой двухсантиметровой рыбки, которая весит меньше грамма.

Малоплавниковую моллинезию Молли принесли в больницу ее хозяева. Они были очень обеспокоены тем, что золотая рыбка не ест, а на ее брюшке появился нарост. Врач Соня Майлз осмотрела питомца и обнаружила раковую опухоль. Молли было решено оперировать.

Сначала рыбе дали поплавать в водорастворимом анестетике до тех пор, пока она не заснула. Затем ей под жабры ввели анестезирующий раствор. Вся операция длилась 40 минут и обошлась хозяевам Молли в 100 фунтов (более 8 тысяч рублей).

Рыбке пришлось разрезать брюшко. Фото: Highcroft Veterinary Group / Facebook

Соня Майлз призналась, что это был самый маленький пациент, которого ей когда-либо приходилось оперировать. Все приходилось делать с особой точностью. К счастью, операция прошла успешно. Рыбка очнулась от наркоза, а разрез на ее брюхе был покрыт водонепроницаемым кремом для заживления.

"Мы рады сообщить, что рыба полностью выздоровела и отправилась домой в тот же день. Малыш теперь вернулся к нормальной жизни и хорошо питается", - цитирует Sky News врача.

Сайт kp.ru писал, что похожую операцию провели три года назад в австралийской Брисбене. Золотая рыбка по кличке Завоеватель проглотила кусок гальки. Ее также ввели в наркоз, а потом осторожно вытащили камешек прямо через рот. Вся операция обошлась в 500 долларов.