Оптическая иллюзия наградила невесту громадной «пятой точкой»

Оптические иллюзии не такая уж редкость. В сети достаточно популярны снимки из серии «показалось».

Очередной занятный кадр прилетел из далекой Ямайки, где проходила свадьба местной пары.

Перед началом церемонии невеста общается с ведущим и даже не догадывается, что в этот момент становится звездой соцсетей. Снимок, сделанный одним из гостей церемонии, оказался в Интернете, и девушка тут же стала популярной.

Дело даже не в самой невесте, а в ее фигуре. Как известно, обсуждать особенности телосложения человека – это дурной тон, но на такую «пятую точку» грешно не обратить внимание.

Ким Кардашьян должна умыться горючими слезами, увидев фигуру девушки, но стоит присмотреть внимательнее, становится понятно – это оптическая иллюзия.

Вот уж показалось, так показалось. На самом деле невеста может дать фору многим фитоняшкам, так как обладает почти идеальными пропорциями фигуры. Просто в момент снимка ее подруга наклонилась, чтобы поправить подол платья, а так как девушки выбрали наряды почти идентичного цвета, то пользователи с трудом поняли в чем подвох.

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этой фотографии две женщины…»

«Это оптическая иллюзия. Я еще ни разу был так смущен», цитирует сообщает Пятый канал комментарии к снимку.