В туалете московского метро нашли младенца

В туалетной кабинке возле станции "Коломенская" московского метрополитена обнаружен младенец. Уроженка Киргизии самостоятельно родила малыша прямо в уборной и оставила его в унитазе.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, мигрантку госпитализировали в приемное отделение роддома ГБУЗ им. С.С.Юдина днем в четверг, 19 сентября. Она сама рассказала врачам, что оставила младенца в туалете возле станции столичной подземки, а те уже позвонили в полицию.

Но правоохранителей опередила уборщица, которая и сделала необычную находку. Она рассказала, что обнаружила в общественном туалете на проспекте Андропова следы крови, а в самом унитазе - маленького ребенка.

Сотрудники наряда скорой помощи установили: младенец - девочка, была рождена на сроке 36-38 недель беременности. Ее сразу же госпитализировали в медицинское учреждение. Теперь следователи принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай, но с гораздо более печальным концом, произошел в марте в одной из больниц Волгодонска. 16-летняя девушка до последнего скрывала беременность и самостоятельно родила ребенка в туалете. После этого школьница завернула младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила его. Страшную находку сделали врачи.