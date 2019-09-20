2019-09-20T14:32:09+03:00
Происшествия

В туалете московского метро нашли младенца

Малыша оставила в унитазе его собственная мама
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Маленькую девочку обнаружила уборщицаМаленькую девочку обнаружила уборщицаФото: Рамиль ГАЛИ
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В туалетной кабинке возле станции "Коломенская" московского метрополитена обнаружен младенец. Уроженка Киргизии самостоятельно родила малыша прямо в уборной и оставила его в унитазе.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, мигрантку госпитализировали в приемное отделение роддома ГБУЗ им. С.С.Юдина днем в четверг, 19 сентября. Она сама рассказала врачам, что оставила младенца в туалете возле станции столичной подземки, а те уже позвонили в полицию.

Но правоохранителей опередила уборщица, которая и сделала необычную находку. Она рассказала, что обнаружила в общественном туалете на проспекте Андропова следы крови, а в самом унитазе - маленького ребенка.

Сотрудники наряда скорой помощи установили: младенец - девочка, была рождена на сроке 36-38 недель беременности. Ее сразу же госпитализировали в медицинское учреждение. Теперь следователи принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай, но с гораздо более печальным концом, произошел в марте в одной из больниц Волгодонска. 16-летняя девушка до последнего скрывала беременность и самостоятельно родила ребенка в туалете. После этого школьница завернула младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила его. Страшную находку сделали врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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