«Ищите негра»: Чтобы захватить компанию мужа, москвичка наняла киллера из Кубы

В тот вечер 50-летний бизнесмен Игорь Маслов (имя изменено) ненадолго заехал в гаражный бокс - жена просила посмотреть, что с машиной. Поднял капот. Смотрит. И тут откуда ни возьмись на него налетает незнакомый парень с ножом и начинает наносить удары - в бок, в в грудь, в живот. Предприниматель рухнул на землю. Кто-то издалека закричал. Нападавшего спугнули, он умчался в сумерки. Одной рукой зажимая рану в животе, Маслов другой сам набрал на телефоне 112...

Пока его везли на скорой с мигалками в больницу, мужчина, периодически терявший сознание, несколько раз повторил: «Ищите негра...» Потом, уже в палате, он назвал полицейским и другие приметы: примерный рост, телосложение. И сыщики нашли. Подозреваемого, темнокожего гражданина Кубы 33 лет от роду, задержали по горячим следам в тот же вечер, 16 сентября.

50-летний бизнесмен Игорь Маслов чудом выжил после нападения.Фото: СОЦСЕТИ

- Задержанный поначалу путался в показаниях. Но после первого же допроса стало ясно, что задержанный - лишь исполнитель и действовал он по заказу, - рассказали «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что задержанный - бывший студент РУДН, который после окончания учебы решил остаться в России. Перебивался случайными заработками.

Заказчика киллер в итоге все-таки назвал. Точнее, заказчицу. Собственно, жена раненого предпринимателя с самого начала была в числе подозреваемых. Пара уже больше много месяцев не живет вместе. В предразводном состоянии. И тут ни с того ни с сего супруга позвонила и попросила мужа заехать в гараж. И тут - вот ведь совпадение! - на него нападает человек с ножом.

Юлия Маслова (имя изменено) уже задержана. Все признает. Раскаивается.

- Причиной конфликта стал раздел имущества, - говорит источник. - У обоих супругов есть примерно равные доли в фирме, которая торгует оптом автомобильными запчастями.

О семейном разладе хорошо знали и друзья. По их словам, уже больше года супруги жили в условиях холодной войны.

- Все знали, что ребята разводятся, - рассказал один из приятелей бизнесмена, которого пытался убит кубинский киллер. - Да, иногда ругались. Они вместе нигде не появлялись, в отпуск ездили врозь. Но чтоб заказать убийство... Я поверить не могу, что до такого дошло. Что до бизнеса, то его они действительно создавали вместе. Компанию открыли в 2010 году и честно все оформили: на двоих. Дела шли очень неплохо.

Раненый предприниматель проведет в больнице еще не меньше недели. По статье «Покушение на убийство» его жене и кубинцу светит до 20 лет колонии.