Старт проекта «Терпеть нельзя учиться»!

Федеральное исследование общественного мнения, проведенное по инициативе бренда выявило целый ряд острых проблем, связанных с состоянием школьных туалетов и отношением к ним школьников и родителей. Полученные данные послужили стимулом для запуска Всероссийского проекта «Терпеть нельзя учиться»: бренд предлагает родителям и учителям правильно поставить запятую и делает первые шаги в сторону позитивных изменений.

Неудобная для обсуждения тема состояния школьных туалетов была поднята в Оренбурге накануне летних каникул. Исследование, проведенное среди родителей Оренбургской области местным отделением Национальной родительской ассоциации (НРА), выявило проблему неудовлетворенности родителями санитарным состоянием школьных санузлов. На внеочередном «областном родительском собрании» с участием родителей и представителей органов государственной власти было принято решение о привлечении дополнительных ресурсов для решения этой проблемы. Domestos, как эксперт в вопросах чистоты и гигиены, следуя своей социальной миссии по предоставлению доступа к улучшенным санитарным условиям людям по всему миру, выразил готовность помочь.

Инициировав собственное всероссийское исследование, Domestos предложил тысячам родителей выразить свое мнение о санитарном состоянии школьных туалетов, которые посещают их дети. Выяснилось, что в масштабе всей страны только 18% опрошенных родителей полностью довольны санитарными условиями школьных туалетов, а 45% родителей утверждают, что их дети стараются вовсе не посещать школьный туалет или терпят до дома. И хотя 68% считают санитарное состояние санузлов важным фактором, влияющим на здоровье и успеваемость ребенка, такое же количество респондентов (68%)* затрудняются ответить, что необходимо делать в ситуации, когда состояние санузлов неудовлетворительно.

Для того, чтобы помочь широкой общественности грамотно разобраться в этом тонком вопросе, Domestos заручится поддержкой авторитетных экспертов, врачей, педагогов, властей, представителей некоммерческой организации Национальной родительской ассоциации и общества. Эксперты Domestos и специалисты в области гигиены и психологии уверены: проблему санитарно-гигиенических условий в школах и нехватку информации по теме необходимо решать в несколько этапов. Во-первых, важно работать над изменением взгляда на проблему: перестать бояться поднимать неудобную тему и обсуждать ее, в том числе, с детьми. Во-вторых, расширять доступ к информационным материалам, как для родителей, учителей, так и для детей. В-третьих, сохранять порядок в школьных санузлах и улучшать их состояние.

В течение ближайших месяцев Domestos начнет делиться экспертизой и необходимой информацией на заданную тему в виде самого разнообразного интерактивного контента, доступного каждому родителю и учителю страны на специальной странице сайта domestos-schools.ru. А юным участникам проекта - ученикам младших классов - бренд расскажет о самом главном в увлекательной форме на специально разработанных «уроках чистоты».

Кроме того, бренд продолжит инициативу по улучшению состояния детских санузлов, впервые запущенную еще в 2014 году. Уже сейчас, благодаря проведенным брендом ремонтным работам, дети двух школ Оренбургской области могут посещать чистые туалеты, не испытывая при этом дискомфорт.