2019-09-20T17:20:20+03:00
Происшествия

«Может надавить на свидетелей»: Полицейского, который расстрелял в метро двух оперов, арестовали на 2 месяца

Адвокаты просили для 35-летнего Алексея Смирнова домашний арест
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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18 сентября старший прапорщик Смирнов начал стрельбу по своим коллегам18 сентября старший прапорщик Смирнов начал стрельбу по своим коллегамФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца полицейского Алексея Смирнова. Напомним, 18 сентября старший прапорщик Смирнов в комнате полиции на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по своим коллегам - сотрудникам ОСБ МВД 38-летнему Максиму Веялко и 40-летнему Алексею Лимонову. Веялко скончался, Лимонов в тяжелом состоянии. По официальной версии безопасники поймали Смирнова на взятке - мигрант, у которого не оказалось регистрации в Москве, отдал ему 2 тысячи рублей.

Накануне Алексею Смирнову предъявили обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Это, с учетом того, что один из раненых скончался, вплоть до пожизненного.

- Оказавшись на свободе, Алексей Смирнов может оказать давление на свидетелей по делу, которые являются его сослуживцами, - заявил следователь.

Адвокаты Смирнова (их двое) в свою очередь просили отпустить прапорщика под домашний арест.

- После преступления прошло очень мало времени, и у защиты много вопросов по произошедшему, - заявил защитники. - У нас нет оснований думать, что он будет оказывать давление.

При этом адвокаты предоставили характеристику Смирнова по месту жительства - участковый рассказал, что шумных дебошей и конфликтов за прапорщиком замечено не было.

Тем не менее, судья Сергей Артемов отправил Алексея Смирнова под арест на два месяца, до 18 ноября.

Застреленного Смирновым Максима Веялко сегодня похоронили в подмосковном Домодедове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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