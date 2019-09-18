Стрельба на станции метро «Рязанский проспект»: Полицейский, которого пытались задержать за взятку, расстрелял двух офицеров

В перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» убит полицейский. Еще один сотрудник полиции доставлен в больницу.

В пресс-службе московской полиции сообщают, что сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект». А тот открыл огонь на поражение.

- В результате один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Стрельба началась прямо на платформе. Большая удача, что пострадавших нет среди обычных пассажиров! Один из раненых попытался выбежать на улицу и упал в нескольких десятков метров от входа в подземку - на углу дома 48 по Рязанскому проспекту. Очевидцы вызвали скорую помощь. Но мужчина скончался еще до приезда врачей.

Имя стрелявшего известно - Алексей Смирнов. Его пытались задержать за взятку - по оперативной информации он получил 2 тысячи рублей от мигранта, у которого не оказалось регистрации. Смирнов отказался сдать табельное оружие и проследовать в УВД. Вместо этого он достал пистолет и начал стрелять.

Убитый сотрудник ОСБ - 38-летний житель подмосковного Домодедово Максим Веялко. Его раненый коллега, жизнь которого сейчас спасают врачи, - 40-летний Алексей Лимонов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

- В настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова СК. - Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.