2019-09-18T19:57:00+03:00
Происшествия

Стрельба на станции метро «Рязанский проспект»: Полицейский, которого пытались задержать за взятку, расстрелял двух офицеров

Один человек убит на месте, еще один - в тяжелом состоянии
Семен ЕЛЕНИН
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Сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект»Сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект»Фото: Предоставлено очевидцами
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В перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» убит полицейский. Еще один сотрудник полиции доставлен в больницу.

В пресс-службе московской полиции сообщают, что сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект». А тот открыл огонь на поражение.

- В результате один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Стрельба началась прямо на платформе. Большая удача, что пострадавших нет среди обычных пассажиров! Один из раненых попытался выбежать на улицу и упал в нескольких десятков метров от входа в подземку - на углу дома 48 по Рязанскому проспекту. Очевидцы вызвали скорую помощь. Но мужчина скончался еще до приезда врачей.

Имя стрелявшего известно - Алексей Смирнов. Его пытались задержать за взятку - по оперативной информации он получил 2 тысячи рублей от мигранта, у которого не оказалось регистрации. Смирнов отказался сдать табельное оружие и проследовать в УВД. Вместо этого он достал пистолет и начал стрелять.

Убитый сотрудник ОСБ - 38-летний житель подмосковного Домодедово Максим Веялко. Его раненый коллега, жизнь которого сейчас спасают врачи, - 40-летний Алексей Лимонов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

- В настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова СК. - Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.

Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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