2019-09-20T19:31:05+03:00
Общество

Бастрыкин посетил Ситуационный центр МВД России

Руководство двух ведомств обменялось мнениями о необходимости специализированного обучения сотрудников таких подразделений и возможности взаимодействия в этом направлении
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Председатель встретился там с первым заместителем министра внутренних дел России Александром ГоровымПредседатель встретился там с первым заместителем министра внутренних дел России Александром ГоровымФото: Следственный комитет России
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Не секрет, что решающая роль в поддержании общественного порядка принадлежит сегодня электронным системам безопасности. За управление ими сегодня отвечают сотрудники Ситуационных центров МВД России. В пятницу, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Главного следственного управления ведомства посетили Ситуационный центр МВД России (СЦ).

Председатель встретился там с первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым, представителями ряда подразделений МВД, в том числе Ситуационного центра МВД России. Руководители ведомств обсудили организационные составляющие деятельности центра в системе полиции и вопросы расширения взаимодействия в части информационно-аналитического обмена, - сообщили в СК России.

Поскольку в системе Следственного комитета России развивается ведомственный Ситуационный центр, Александр Бастрыкин поинтересовался у коллег опытом функционального развития и успешной реализации возложенных на СЦ МВД России задач, используемых технологических достижений в целях осуществления мониторинга оперативной обстановки. Отдельно коллеги обсудили порядок выполнения функционала, возложенного на СЦ, а также реализуемые его сотрудниками задачи аналитического характера и ситуационного управления организационно-техническими процессами.

- Глава ведомства подчеркнул, что наряду с технологической оснащенностью важна подготовка специалистов для работы в ситуационных центрах. Руководство двух ведомств обменялось мнениями о необходимости специализированного обучения сотрудников таких подразделений и возможности взаимодействия в этом направлении, - отметили в СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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