Солнце исторгло гигантские протуберанцы

В минувшие дни -19 и 20 сентября — астрономы по всему миру фотографировали плазменные фонтаны, взметнувшиеся на юго-восточном крае Солнца. Протуберанцы — так их называют эти плотные струи огня, которые светило удерживает у своей поверхности мощным магнитным полем.

Протуберанец менял форму.

Протуберанецы, которые попали в объективы Мартина Вайса (Martin Wise) из Флориды и Джеймса Роджера Сэмворта (James Roger Samworth) из Великобритании, запросто могли бы спалить Землю, если бы она оказалась рядом.

В отдельный моменты протуберанцы "стояли" плотной стеной.

К счастью, исторгнутая Солнцем плазма на него и вернулась, не причинив нашей планете никакого вреда.

Астрономы портала spaceweather.com, рассказавшие о гигантских протуберанцах, обращают внимание: вот уже 17 дней подряд на Солнце нет ни одного пятна. За нынешний — 2019 год - год таких «незапятнанных» дней у светила набралось уже 186. Или 71 процент. И это за три месяца до конца года. Для сравнения, во всем прошлом году Солнце провело без пятен 61 процент своего времени. В 2017 году — 28 процентов. Похоже, что светило сильно успокоилось. Чем это грозит? Читайте Чистое светило, на удивление, беспокоит ученых больше, чем запятнанное