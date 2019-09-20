2019-09-20T18:54:58+03:00
Национальный вопрос в России

Прими решение и скажи другим #ВСЕММИР!

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира
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Национальный вопрос в России.

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В этот день, по замыслу Генеральной ассамблеи ООН, провозглашается отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.

К празднику приурочен выход в интеренте ролика #ВСЕММИР , где десятки публичных людей объединились в призыве к миру!

Присоединяйся к флешмобу «Прими решение и скажи другим #ВСЕММИР». Подробности на http://www.mir519.com/

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