Прими решение и скажи другим #ВСЕММИР!
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира
Национальный вопрос в России.
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В этот день, по замыслу Генеральной ассамблеи ООН, провозглашается отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.
К празднику приурочен выход в интеренте ролика #ВСЕММИР , где десятки публичных людей объединились в призыве к миру!
Присоединяйся к флешмобу «Прими решение и скажи другим #ВСЕММИР». Подробности на http://www.mir519.com/
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