В этот день, по замыслу Генеральной ассамблеи ООН, провозглашается отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.

К празднику приурочен выход в интеренте ролика #ВСЕММИР , где десятки публичных людей объединились в призыве к миру!

Присоединяйся к флешмобу «Прими решение и скажи другим #ВСЕММИР». Подробности на http://www.mir519.com/