Исчезнут ли пивные забегаловки

Если площадь наливайки меньше 20 квадратных метров, то это - произвол и пьянство. Как будто размер имеет значение...

Но, так или иначе, в правительстве законопроект одобрили. Хотя еще и не приняли.

Корреспондент «КП» пошел выяснять, правда ли так все страшно, как считают власти.

ЖИЛЬЦЫ ЗАТАРИВАЮТСЯ ВЕДРАМИ

Честно говоря, найти такой микроскопический бар в Москве у меня не получилось. Самые маленькие заведения начинаются от 30 кв. метров. Барная стойка, пара холодильников и два-три стола. На большее такие забегаловки рассчитывать не могут.

Губит людей не пиво, губит людей закон!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но есть еще и магазины разливного пива, где можно пропустить кружечку. Кто-то даже для удобства умудряется примостить столик (на такой-то площади). Или полку возле стены. Вот они - реально маленькие.

Возле станции метро «Павелецкая» такой магазин открылся год назад. И тоже в жилом восьмиэтажном доме между аптекой и пекарней (ул. Новокузнецкая, 43/16, строение 2). Площадь - 15 квадратных метров (думаю, у большинства народных избранников дома ванная комната больше).

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Малюга крайне приветлив. Работает официально, поэтому с легкостью ответил на все вопросы.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Малюга крайне приветлив.Фото: Павел КЛОКОВ

- Местные жители вряд ли обрадуются такому закону, - рассказал он. - Потому что сами же у меня и затариваются. Один мужик со второго этажа однажды даже спустил ведро на веревке. Я ему туда пару бутылочек... Красота.

Я, конечно, не поверил. Но Дмитрий был непреклонен. Было, говорит. И точка. А деньги сосед отдал позже. Когда сподобился прийти лично.

- Возьмем другой контингент, - продолжает предприниматель. - Пенсионерки. Казалось бы, уж они точно должны быть против. Ничего подобного. Летом даже в домашних халатах приходят и покупают квас. Особенно бойкие предпочитают сидр. Мы тут все друг друга знаем.

По словам Дмитрия, от его маленького заведения шума почти не бывает. Куда больше его от местных чеченских диаспор, которые уже много лет тусуются на «Павелецкой». Так уж повелось.

- Здесь у них букмекерский клуб и место для встреч, - рассказал владелец магазина. - Разборки устраивают постоянно. То с дагестанцами, то с цыганами... Вот если бы чиновники попробовали это как-то пресечь.

Сейчас у пивной мертвый сезон. Резко похолодало, и пива уже не хочется (у мороженщиков та же история). Летом до обеда выручка была больше, чем сейчас за весь день.

- Ну а выпить у вас все-таки можно? - спросил я.

- Я разрешаю, - признался предприниматель. - Но без фанатизма. Я хотел из бочек соорудить пару столиков. Было бы красиво... Да негде. Иногда народу как набьется. Яблоку негде упасть.

В общем, никаких следов произвола и вакханалий я не заметил. Чисто, культурно. И посетители все приличные.

По словам Дмитрия, от его маленького заведения шума почти не бывает. Куда больше его от местных чеченских диаспор, которые уже много лет тусуются на «Павелецкой».Фото: Павел КЛОКОВ

НАДО БОРОТЬСЯ С ПЬЯНСТВОМ, А НЕ С МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ

Вообще торговые площади в Москве на вес золота. Аренда 15-метрового уголка в районе «Менделеевской», например, обойдется в 95 тысяч рублей в месяц. Плюс торговый сбор - 30 тысяч рублей в квартал.

Но меньше арендаторов от этого не становится. Идешь по какой-нибудь Профсоюзной и видишь, как все первые этажи чем-то заняты. От овощных лавок до салонов красоты и банков. Много и пивных, но они больше 20 квадратных метров.

По идее, если закон примут, то под гребенку могут попасть и обычные продуктовые магазины. Которые тоже бывают маленькими. И тоже в многоэтажках.

Например, на «Белорусской». «Продукты, 24». Пивом заставлено пол-магазина. Продавец по имени Хаял поспешил меня заверить, что его площадь больше двадцатки. Хотя видно, что помещение не потянет даже на 15 квадратов. Между полками жалкое пространство, в котором два взрослых человека не разойдутся. Каждый свободный сантиметр используется в пользу товара. Место проходное. Людей полно.

Есть еще и магазины разливного пива, где можно пропустить кружечку. Кто-то даже для удобства умудряется примостить столик. Или полку возле стены. Вот они - реально маленькие.Фото: Павел КЛОКОВ

- Но у нас не пьют, - не сдавался азербайджанец (как будто я пришел его закрывать). - На улице полицейские проходят каждые 15 минут. Все тихо.

Я вышел на улицу. И уткнулся в мемориальную табличку:

«В этом доме с 1936 года по 1960-й жил и работал генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза Иван Тимофеевич Спирин».

Тишиной здесь, конечно, даже не пахнет. Машины едут сплошным потоком. Перед Белорусским вокзалом крупнейший транспортный узел.

Таких магазинчиков в столице много. Я даже нашел в пару квадратных метров. Заходишь в него и занимаешь всю площадь (улица Дмитрия Ульянова, 24). И на витрине тоже пиво. И народ охотно покупает.

Если площадь наливайки меньше 20 квадратных метров, то это - произвол и пьянство. Как будто размер имеет значение...Фото: Павел КЛОКОВ

- Потому что в супермаркете и гастрономе, которые тоже есть в нашем доме, тратишь в пять раз больше времени, - рассказал мне местный житель Андрей Гуменнов. - А тут забежал быстренько. Если людей нет, две-три минуты. Палатки-то с улиц убрали. Оставьте хотя бы такие магазинчики. Я уже про разливайки не говорю.

Во всех разливайках, кстати, делают акцент на то, что у них качественные напитки - в отличие от пойла в крупных сетях. Крафтовое пиво (которое изготавливают мелкие пивоварни, а не мощные пивзаводы, почти домашнее, словом) привозят из европейских стран, где совершенно другая культура пития.

- Но у нас даже крафт умудряются пить до полного изнеможения, - рассказал мне сотрудник очередного магазина на проспекте 60-летия Октября. - У него специфический вкус и повышенная крепость. Надо бороться с пьянством, а не с мелким предпринимательством.

Кстати.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Очередная пиар-акция»

- Я не думаю, что у этого законопроекта есть будущее, - сообщил «КП» генеральный директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Просто очередная пиар-акция. Как, помните, в анекдоте?

Крокодил Гена и Чебурашка гуляют на улице. Час, второй. Уже не знают, куда деться от скуки. И вдруг крокодил подходит к своему другу и как даст ему по морде. Тот, прикрываясь: «Гена, за что?» На что крокодил отвечает: «Ну так ведь надо же что-то делать».

Так и у нас. Если серьезно, к потреблению эта инициатива не имеет никакого отношения. Как пили, так и будут дальше. Только уже не за столиком, а либо в ресторанах, либо, что хуже даже наливайки, - во дворе. У нас и так гигантский нелегальный рынок. Я понимаю жителей, которым такие заведения действительно мешают. Но тогда возникает вопрос: где полиция? Если клиент кафе вышел на улицу и нарушает общественный порядок, его должны задержать. В Европе гораздо больше таких маленьких точек, которые тоже расположены на первых этажах жилых домов. И ничего. Живут как-то. И процветают.