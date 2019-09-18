Губернатор Забайкалья вручил ключи от новых домов жителям, пострадавшего от пожаров района

Возвести новую улицу на новом месте решили сами жители села, пострадавшего от пожаров. В течение всего лета власти вели восстановительные работы. По словам губернатора, улицу построили со всеми современными коммуникациями. Есть ливневые отводы, построена новая водокачка, пробурена скважина, решен вопрос с электроснабжением. Специалисты работают над тем, чтобы в этом месте была устойчивая сотовая связь.

«Дома сданы, вопросы по обеспечению жизнедеятельности села решены. Главное теперь помочь людям обустроиться и обжиться, будут выделены денежные сертификаты. Люди также должны рачительно распорядиться теми деньгами, которые, в том числе, и правительство края выплатили в виде компенсации. Сейчас важно закончить благоустройство дворов, ограждений, соорудить загоны для скота», - сказал глава Забайкалья.

Жители села Тасырхой поблагодарили Осипова за то, что с первых дней стихийного бедствия чувствовали помощь и поддержку властей и всех спасательных служб. Район получил новую технику, которая стала хорошим подспорьем всем селянам, а также строительные материалы для благоустройства. Особую благодарность тасырхойцы выразили волонтерам, которые участвовали в ликвидации последствий пожара, а также оказывали помощь продуктами, одеждой, бытовой техникой.

Во время визита к новоселам, губернатор обратил внимание жителей села на грамотную подготовку к новому пожароопасному сезону. «Необходимо сделать все для пожарной безопасности, произвести опашки, обработать огнеупорными материалами деревянные постройки»,- добавил он.

Напомним, в Забайкальском крае, пострадавшим от лесных пожаров в апреле 2019 года, приобретается более 140 единиц жилья для 119 семей.