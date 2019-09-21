Милан - Интер 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А

Миланское дерби - одно из главных в мировом футболе. В этом сезоне "Интер" после трех стартовых туров - лидер Серии А с 3 победами. А вот "Милан" - шестой. У них 2 победы и 1 поражение. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Милан - Интер 21 сентября 2019.

Статистика личных встреч Милан - Интер 21 сентября 2019

174 раза команды играли между собой в чемпионатах Италии по футболу 53 победы - у "Милана", 66 - у "Интера", 55 раз команды играли вничью. Последний матч миланского дерби прошел 17 марта 2019 года. И "Интер" одержал победу со счетом 3:2 у "Милана".

Прогнозы букмекеров на матч Милан - Интер 21 сентября 2019

Сложно назвать победителя в этом поединке.

Прогноз на матч Милан - Интер 21 сентября 2019

В этой игре шансы команд на победу равные.

Время начала матча Милан - Интер 21 сентября 2019

Матч Милан - Интер 21 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Милан - Интер 21 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Милан - Интер можно посмотреть 21 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Милан - Интер 21 сентября 2019

Трансляция матча Милан - Интер 21 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.