В Москву за длинным рублем: в столице больше вакансий с высокими зарплатами, чем во всей России

Специалисты портала Роструда «Работа в России» нашли в Москве восемь тысяч вакансий с зарплатой больше 80 тысяч рублей. Это самый высокий результат в стране. Подобраться к столице смог только Красноярский край, в остальных регионах таких выгодных предложений на рынке труда значительно меньше.

Больше всего хорошо оплачиваемых вакансий в сфере информационных технологий и строительстве. А в Сибири заработать можно на производстве и добывающей промышленности.

- Такие результаты закономерны. Зарплаты в Москве одни из самых высоких в стране, а регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера, где из-за сложных условий жизни и труда людям платят еще больше, просто не могут тягаться со столицей по количеству хорошо оплачиваемых вакансий, - объяснил экономист Максим Григорьев. - К тому же 80 тысяч в Москве и, скажем, Воронеже - это далеко не одно и то же. Средняя зарплата в столице больше 86 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Где больше всего хорошо оплачиваемых вакансий:

- Москва - 8000 объявлений.

- Красноярский край - 7000.

- Якутия - 2000.

- Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО - 1500.