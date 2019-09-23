Смерть снова требует выкуп за многодетную маму

Если бы тогда, в 2013-ом году вы, дорогие читатели, не откликнулись на первую публикацию о Люде, ее давно уже не было бы. Младшие сын и дочь не помнили бы даже лица мамы, ведь им было всего три и четыре года, когда Люде поставили диагноз «рак».

Это произошло после долгих мытарств по больницам, ошибочного лечения и прочих проявлений злого рока. Потом были три тяжелейшие операции в Израиле, более двадцати курсов био- и химиотерапии, три радиохирургии… Это длится шесть лет и похоже на хронику выплаты дани Золотой Орде. Собрали деньги - болезнь отступает. Проходит время, она возвращается. Снова заплатили, снова отпустила пожить, и через какое-то время с новой силой взяла за горло. В последний раз мы писали про Люду полтора года назад. Благодаря вам, «дань» смерти была выплачена, и женщина прожила еще полтора года.

- У меня очередной рецидив и снова нужна помощь, – погасшим голосом сообщила нам недавно Люда. – Я понимаю, что кто-то может сказать: «Какой смысл помогать, если все равно до конца не излечивается?» Но смысл есть! Я прожила со своими детьми еще целых полтора года! Я столько успела отдать им любви за это время и, надеюсь, успею еще, если кто-нибудь поможет. Я понимаю, что рано или поздно проиграю, понимаю, что не одна такая…

Недавно от рака умерла моя подруга. У нее тоже четверо детишек, средние наши девочки ходят в одну секцию, а ее младшая дочка даже еще не пошла в школу. Сейчас смотрю на полученное от нее последнее сообщение: «….через две химии обследование, а в целом, слава богу, дети растут, жизнь кипит!» Эти слова я перечитываю вновь и вновь, и слезы душат. И перед глазами ее дети, и мои дети… Как они без мамы? Умоляю, помогите! Помогите мне побыть с ними еще хоть сколько-то!

Сложно услышать что-то страшнее, чем крик умирающей мамы. Разве что плач тех самых детей, ради которых она готова бороться до конца, но не имеет на это возможности…

Последнее обследование показало, что у Людмилы снова метастазы, но вернувшееся заболевание сейчас в той стадии, в которой с ним еще можно бороться. Срочно нужна операция стоимостью 42 тысячи долларов. Пожалуйста, помогите!

Звоните: 8 (963) 675-4046 Людмила (все подтверждающие документы проверены редакцией и женщина готова предоставить их возможным спонсорам по первому требованию).

Гордеева Людмила Георгиевна

Сбербанк России

номер счета получателя: 40817810638044706653

корреспондентский счет: 30101810400000000225

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ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

Или перевести на карту Сбербанка 4276 3801 4041 4397

Также деньги можно передать, положив их в любом терминале на телефонный номер Билайн: 8-663-675-40-46 (с него Люда сможет снять ваши пожертвования, как с обычного счета).

Или перевести по системе "YandexДеньги" на счет 41001734226520