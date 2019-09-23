2019-09-23T12:51:46+03:00
Умные вещи

Видеоролики по мотивам саги «Звёздные Войны» в России эксклюзивно покажут в Одноклассниках

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице фильма в соцсети
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Всего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической сагиВсего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической саги
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В социальной сети Одноклассники пройдет эксклюзивная премьера анимационных видеороликов по мотивам саги «Звёздные Войны» — Star Wars Roll Out. Видеоролики созданы японским режиссером-аниматором Хидео Итоянаги и рассказывают короткие истории о героях саги.

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице «Звёздные Войны» в соцсети. Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени. Все эпизоды будут каждую неделю выходить эксклюзивно в ОК.

Всего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической саги. Помимо дроида BB-8 перед зрителями предстанет отважная искательница Рей, в прошлом штурмовик Первого Ордена Финн, юный космический сорвиголова Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната.

Star Wars Roll Out — четвертая серия анимационных роликов, которая в России эксклюзивно представлена только в официальной группе «Звёздные Войны» в ОК. Ранее в ОК выходили «Звёздные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звёздные Войны: Занятные факты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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