2019-09-23T12:47:37+03:00
В мире

Леонид Слуцкий: Шпионская история со Смоленковым не помешает общению Путина и Трампа

Глава Комитета Госдумы по международным делам рассказал о планах на Генассамблее ООН
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Евгения ГУСЕВА
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Из Казахстана, где открывается IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полетит в Нью-Йорк. На сессию Генассамблеи ООН.

- Леонид Эдуардович, с каким посланием отправляетесь в Нью-Йорк?

- Санкции будут непростой темой, в том числе и кулуарного общения на площадке Генассамблеи ООН. Будем последовательно убеждать коллег из европейских стран в том, что ситуацию необходимо пошагово менять. Не исключаю, что данная сессия станет знаковой для единого понимания с европейцами о необходимости наконец пересмотреть эти санкции. Многие вопросы, зародившиеся на площадке в Казахстане, перейдут на обсуждение в ООН.

- По силам ли Дональду Трампу вернуть Россию в "большую восьмерку" вопреки другим членам клуба?

- Вопрос, надо ли нам это, -основной. Думаю, что начавшие часто общаться лидеры России и США в ближайшее время ответят на этот вопрос.

- А раздуваемая история со "шпионом ЦРУ из Кремля" Смоленковым их общению не помешает?

- Скрипаль, Смоленков, завтра выдумают еще кого-то. Уже всем стала очевидна надуманность и, простите, высосанность из пальца подобного рода историй. Поэтому думаю, что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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