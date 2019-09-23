2019-09-23T17:16:02+03:00
Общество

Копируем вымирающую Европу: демограф прокомментировал «старение российских молодоженов»

Число браков в стране упало до исторического минимума
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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И еще одна тенденция — молодожены стареютИ еще одна тенденция — молодожены стареютФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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За последние 8 лет число россиян, вступивших в брак, стало меньше на треть. По данным Росстата, в 2011 году выдано более 1,3 млн свидетельств о регистрации, а в 2018 — всего 893 тысяч (-32%). И это притом, что за этот период в состав России вошел Крым и стал тоже учитываться в статистике. Более того, за всю историю подсчетов в стране еще никогда не фиксировалось такое малое количество свадеб — 6,1 бракосочетание на 1000 человек (прежний антирекорд был в 2000 году с 6,2 браками на 1000 населения).

И еще одна тенденция — молодожены стареют. По данным доктора социологических наук, главного научного сотрудника РАН Татьяны Гурко, невест от 18 до 24 лет в 2010 году было 47%, в 2018 году уже 32%. Зато число невест от 25 до 34 лет за это время выросло с 37% до 43%.

С парнями тоже самое. Женихов от 25 до 34 лет тоже стало больше на 5% (46% в 2010 году против 51% в 2018-м). Количество 18-24-летних упало на 12% (31% в 2010 против 19% в 2018-м).

По словам председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, всему виной не только демографическая яма 90-х годов, но и мода на западные тенденции.

- Семья в нашей стране почти никому не интересна, - констатирует Крупнов. - Мы видим расшатывание института брака. На поздние браки и материнство культивируется мода. Кто-то говорит, что мы идем в сторону передовой Западной Европы, где уже средний возраст женитьбы не 26 лет, как сейчас в России, а 30 лет. Но это хорошая мина при плохой игре. Зачем нам копировать негативные тенденции вымирающего Запада? Нужно всю мощь государства направить на то, чтобы эти тенденции у нас не повторяли, иначе последствия будут катастрофическими!

ИСТОЧНИК KP.RU

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