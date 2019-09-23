«10 лет прятал в квартире и насиловал»: В Москве вынесли приговор педофилу, который похитил 9-летнего мальчика

В Симоновском суде сегодня вынесли приговор педофилу Эдуарду Никитину, который около 10 лет прятал у себя в квартире похищенного ребенка.

Об этой истории «Комсомольская Правда» много писала. Все началось в 2007 году. Житель московского района Нагатинский затон Эдуард Никитин познакомился во дворе с третьеклассником Андреем. Мальчик - из неблагополучной семьи, часто убегал из дома. Однажды Никитин предложил Андрею переночевать у него. Тот согласился... Про «педофильский» бэграунд Эдуарда не знали даже многие соседи - а он в свое время отсидел полтора года за растление 12-летнего подростка. После отсидки немного поработал курьером, а затем зажил на пенсию матери. Андрея он привел в коммунальную квартиру, где у него была одна комната. В соседней жила мать Никитина. В двух других - жильцы-арендаторы, которые часто менялись. Никитин годами не выпускал мальчика из комнаты, разграничив ее новой стеной.

По версии следствия, последние несколько лет за этой дверью творился настоящий кошмарФото: Александр РОГОЗА

Пропавшего школьника объявили в розыск и искали много месяцев. А он все это время жил буквально через два дома. Эдуард Никитин растлил ребенка, внушил ему, что их интимные отношения - это нормально. Ну, а потом, видимо, включился стокгольмский синдром.

Тем временем, мальчик рос. Никитин стал даже иногда разрешать подростку выходить на ночные прогулки. Во время одной такой вылазки, летом 2017-го, его и остановили полицейские. Документов у молодого человека не оказалось. Его доставили в отдел полиции. Пробили по имени-фамилии в базе и обалдели: мальчик уже десять лет числится пропавшим без вести...

Самое жуткое в этой истории, что все это время Никитин прятал своего секс-раба в коммунальной (!) квартире, а рядом жила его мать.

- Мы уверены, что через какое-то время мать обнаружила мальчика, но в полицию не побежала, предпочитала закрывать глаза на преступление сына, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Никитин годами не выпускал мальчика из комнаты

Это удивительно, но в уголовном деле женщина фигурировала лишь как свидетель - по закону она имела полное право не заявлять на родственника.

Эдуард Никитин даже не стал отпираться. Сотрудничал со следствием, признал свою вину. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Сегодня Симоновский суд вынес Никитину приговор. 20 лет колонии строгого режима.

Известно, что обнаруженный в 2017 году Андрей прошел долгий курс реабилитации. За эти 10 лет мама мальчика умерла. Родных у парня не осталось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/613418" frameborder="0"></iframe> В Москве арестовали педофила, который 10 лет держал в секс-рабстве ребёнка.Никто из соседей даже не подозревал, что творится за дверями квартиры 40-летнего москвичаАлександр РОГОЗА

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