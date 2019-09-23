В Москве пройдет Международная мобильная конференция для бизнеса

26 сентября в Москве пройдёт 7-я Международная мобильная конференция для бизнеса MBLT19.

Представители Google, Coca-Cola, Huawei, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевои долины, Европы и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться, чтобы развивать мобильные продукты.

На площадке соберётся 800 топ-менеджеров, владельцев продуктов, маркетологов, дизайнеров, бизнесменов и евангелистов, чтобы обсудить мобильные технологии, обменяться опытом и контактами.

Главные темы:

mobile growth и эксперименты;

мобильныи маркетинг и аналитика;

big data и исследования;

UX/UI-дизайн.

Что ждёт участников на конференции:

доклады от мировых экспертов рынка;

общение со спикерами в дискуссионной зоне;

баттл между продакт-менеджерами;

MBLT Talks — открытые интервью о финтехе;

after-party с квизами и нетворкингом.

Регистрация доступна по ссылке.

Дата: 26 сентября

Место: Golden Palace, Москва