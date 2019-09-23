В Москве пройдет Международная мобильная конференция для бизнеса
26 сентября в Москве пройдёт 7-я Международная мобильная конференция для бизнеса MBLT19.
Представители Google, Coca-Cola, Huawei, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевои долины, Европы и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться, чтобы развивать мобильные продукты.
На площадке соберётся 800 топ-менеджеров, владельцев продуктов, маркетологов, дизайнеров, бизнесменов и евангелистов, чтобы обсудить мобильные технологии, обменяться опытом и контактами.
Главные темы:
mobile growth и эксперименты;
мобильныи маркетинг и аналитика;
big data и исследования;
UX/UI-дизайн.
Что ждёт участников на конференции:
доклады от мировых экспертов рынка;
общение со спикерами в дискуссионной зоне;
баттл между продакт-менеджерами;
MBLT Talks — открытые интервью о финтехе;
after-party с квизами и нетворкингом.
Регистрация доступна по ссылке.
Дата: 26 сентября
Место: Golden Palace, Москва