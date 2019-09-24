Киркоров подарил автомузею свой 13-метровый Humme

В минувшие выходные в автомузее «Моторы Октября» состоялось открытие новой экспозиции, посвящённой советскому и американскому автопрому.

На выставку пожаловал и Филипп Киркоров со своими детьми. Артист в Москве не ездит за рулем, но его маленький сын Мартин, как и многие мальчишки, фанат автомобилей.

- Моей первой машиной была отечественная девятка, которую я купил в 1989 году. Достать автомобиль в те годы было просто невозможно, -передаёт рассказ артиста, посетившего выставку, пресс -служба автомузея. -Я заплатил за нее 9 тысяч рублей, и при этом мне надо было еще дать 20 шефских концертов в Тольятти прямо в цехах для работников завода, несмотря на то, что тогда я уже спел “Атлантиду” и был популярным артистом.

На выставку пожаловал и Филипп Киркоров со своими детьми. Фото: пресс-служба автомузея «Моторы Октября»

Все в стране тогда было дефицитом, и за право приобрести машину нужно было отработать. Но зато это была самая вожделенная машина в Советском Союзе - девятка цвета мокрого асфальта, полностью собранная вручную рабочими, такой чести удостаивался далеко не каждый.

К сожалению, она прослужила мне только год, я тогда учился ездить и не справился с управлением. После нее была седьмая модель Жигулей голубого цвета, в которой мне вырезали люк. В начале 90-х я приобрел Volvo, ну и затем уже пошли лимузины и другие звездные атрибуты.

Хотя лично для меня моей автомобильной мечтой была и остается белая Чайка - с детства от этой машины, на которой ездил сначала Брежнев, а потом Пугачева, остается ощущение звездности. Но, конечно, моей самой известной машиной был 13-метровый Hummer, собранный в Америке и приехавший паромом через Финляндию.

Филипп Киркоров вместе с директором музея Дмитрием Октябрьским уже выбрали место для будущего экспоната в зале американских машин. Фото: пресс-служба автомузея «Моторы Октября»

Во всех турах был целый аттракцион, когда мы на нем заезжали в город. К сожалению, в Москве на таких больших машинах сейчас невозможно ездить и парковаться, и он уже 10 лет пылится у меня в гараже. Я радостью подарю его Автомузею, тем более, что здесь собраны такие действительно уникальные экспонаты.

Филипп Киркоров вместе с директором музея Дмитрием Октябрьским уже выбрали место для будущего экспоната в зале американских машин и обсудили его будущее название - “Филипп” или “Эстрада”.