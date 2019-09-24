2019-09-24T14:01:50+03:00
Общество

С 1 июля более 100 иностранцев посетили Читу

Подведены первые итоги въезда в Забайкалье зарубежных туристов по электронной визе
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 июля 2019 года иностранцам разрешено приезжать в Забайкалье по электронной визе. Предъявить такой документ необходимо в аэропорту Читы. Находиться в России иностранным туристам с электронной визой можно до 8 суток. Причем, въезжать и выезжать из нашей страны им необходимо через один пограничный пункт пропуска.

«Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 100 иностранцев. Большая часть иностранцев – жители КНР», - отметили в региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России.

Отметим, что прием иностранных туристов по электронной визе в Забайкалье стал возможным благодаря вхождению региона в Дальневосточный федеральный округ. Указ об этом был подписан 3 ноября 2018 года президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, распоряжением федерального правительства утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»
Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН
Европейский суд снял санкции с Януковича
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения