С 1 июля более 100 иностранцев посетили Читу

С 1 июля 2019 года иностранцам разрешено приезжать в Забайкалье по электронной визе. Предъявить такой документ необходимо в аэропорту Читы. Находиться в России иностранным туристам с электронной визой можно до 8 суток. Причем, въезжать и выезжать из нашей страны им необходимо через один пограничный пункт пропуска.

«Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 100 иностранцев. Большая часть иностранцев – жители КНР», - отметили в региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России.

Отметим, что прием иностранных туристов по электронной визе в Забайкалье стал возможным благодаря вхождению региона в Дальневосточный федеральный округ. Указ об этом был подписан 3 ноября 2018 года президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, распоряжением федерального правительства утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.