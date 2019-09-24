2019-09-24T13:31:45+03:00
Общество

Наказание от Госдумы: Пьяным сел за велосипед? Отнимем водительские права!

Автомобилисты в ужасе от идеи депутата
Роман ГОЛОВАНОВ
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Выпить пива и пересесть с машины на самокат или велосипед больше не получится.Выпить пива и пересесть с машины на самокат или велосипед больше не получится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выпить пива и пересесть с машины на самокат или велосипед больше не получится. Депутат Госдумы Виталий Милонов требует прировнять двухколесный транспорт к авто. Письмо с таким предложением он отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

- Велосипед и самокат в современном городе равны машине, - сказал «КП» Виталий Милонов. - Если установить на самокат электропривод, то он может разогнаться до 100 километров в час. Велосипедисты и вовсе едут по проезжей части. А мы все к ним относимся, как к детской игрушке. Если если человек пересел на самокат или велик пьяным, попал в аварию — у него нужно забирать водительские права. Если у него таковых нет — штрафовать на 30 тысяч рублей. И запрещать получать водительские права в течении от 1,5 до двух лет.

Но автомобилисты эту идею не оценили. Хотя в некоторых моментах Милонова поддержали.

- Очень много нюансов. Вот выпил я на даче. Поехал на велике в магазин. И меня задержали. За что? Вокруг только волки и медведи, людей в деревнях особо нет. Машин тем более, - поделился с «КП» автоэксперт Петр Шкуматов. - И как будет проходить освидетельствование? Будут ловить велосипедистов, звать понятых. Странно же. Но с электросамокатами и правда пора что-то делать. В Москве появилась фишка: ездить на них от одного бара до другого. Ведь если ты пьяным сядешь на велосипед — просто грохнешься. А если поедешь на самокате — устоишь. От этого возникает опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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