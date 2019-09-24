Илья Шестаков: цена на рыбу зависит от стремления к наживе торговых сетей и количества посредников

По мнению Ильи Шестакова, мощностей имеющихся и строящихся заводов достаточно для того, чтобы переработать весь улов, каким бы большим он ни был. Увеличение объемов вылова лососевых достигнуто благодаря борьбе с браконьерством, а также применению принципа «сначала заполнение нерестилищ, затем промышленный вылов». Однако, несмотря на высокий уровень добычи и большие объемы переработки, потребительские цены на рыбу по-прежнему диктуют посредники и торговые сети.

- Объемы вылова тихоокеанского лосося в этом году значительно превышают показатели 2017-го. С чем связан этот рост и как он отразится на стоимости рыбы?

- По сравнению с предыдущим нечетным годом рост, действительно, существенный, однако в целом этот год считается неурожайным. По крайней мере, его нельзя сравнивать с 2018-м, когда мы выловили рекордные 676 тысяч тонн. Динамика, тем не менее, положительная, и мы связываем ее со многими факторами, в частности с теми усилиями, которые мы прикладываем в борьбе с браконьерством. Кроме того, все последние годы мы работаем по принципу «сначала заполнение нерестилищ, потом промышленное изъятие». Стало приходить больше горбуши, а это – короткоцикловый вид, который быстрее реагирует на подобные меры. Надеемся, в следующие сезоны мы увидим прирост и по другим видам лососевых. Второй фактор, который обусловливает увеличение объемов добычи – это рост подходов рыбы в северных районах – в реки Магаданской области и Чукотки. Что касается производства, то мы также отмечаем рост. Красной икры произведено порядка 10 тысяч тонн – на 50% больше, чем в прошлом году. Но цена в любом случае зависит от стремления к наживе торговых сетей и количества посредников. Да, в этом году были определенные – не катастрофические – проблемы с доставкой продукции с промыслов на холодильные мощности. Однако значительные объемы продукции уже доставлены в центральную часть России. Конечно, мы не первый год уже ведем «посредническую» работу между сетями и рыбопромышленниками, чтобы они налаживали контакты и прямые поставки. Хочу сказать, что сдвиги в этом направлении есть, но, конечно, не такие динамичные, как хотелось бы. Решить проблему также поможет создание специализированных крупных оптовых компаний, и это должна быть бизнес-инициатива.

- Теперь о пелагической путине. Здесь тоже наблюдается рост объемов добычи. По сардине иваси он двукратный. Готова ли переработка принять такое количество?

- Для этого мы и строим на Дальнем Востоке новые заводы. В частности, в рамках ВЭФ дан старт работе крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода – на Шикотане, который будет перерабатывать в том числе пелагические виды – иваси и скумбрию. Пелагическая путина набрала хороший темп, судов работает достаточно, но мы хотели бы нарастить мощности промыслового флота, так как показатели вылова могут быть еще выше. И мы уверены в том, что весь выловленный объем сможем переработать.

- Шикотанский проект – не единственный новый завод в 2019 году. Какие еще предприятия откроются в ближайшее время?

- В рамках механизма инвестиционных квот уже построено 6 заводов на Камчатке, Курильских островах и на Севере, еще 3 планируется сдать до конца года. Всего в ближайшие два-три года появятся свыше 20 новых предприятий. Механизм инвестиционных квот хорошо себя зарекомендовал: строятся новые заводы и рыбопромысловые суда. В конце августа первое судно, построенное в рамках программы инвестквот, - траулер-сейнер «Ленинец» - уже передали заказчику, Рыболовецкому колхозу имени Ленина. Всего наши предприятия в рамках получения инвестиционных квот должны построить 43 современных судна. Некоторые компании планируют заказать от шести до 10 судов одной серии. Практически все они уже заложены или, по крайней мере, заложены сами серии. Несколько дней назад был заложен большой морозильный рыболовный траулер «Виктор Гаврилов», который станет одним из крупнейших в мире в своем классе.

- Все суда оснащены новейшим производственным оборудованием. Как это отразится на качестве и ассортименте продукции? Готов ли персонал к работе на более современных производственных установках?

- Все строящиеся сейнеры и траулеры будут способны производить на борту не только филе, но и рыбную муку, и рыбий жир. По сути, это плавучие перерабатывающие заводы, работающие без отходов.

Предприятия, безусловно, готовят персонал к работе на новых машинах. На новых судах все, действительно, по-другому, мы это увидели, когда побывали на «Ленинце». Сокращается количество персонала, обслуживающего судно на промысле. Механик уже не должен постоянно находиться в машинном отделении. Совершенно новые условия жизни для экипажа, гораздо более комфортные. Работать стало намного безопаснее. Множество производственных процессов автоматизированы, поэтому сотрудникам придется пройти курс обучения. В отраслевых подведомственных вузах организованы курсы повышения квалификации, поэтому проблемы с кадрами постараемся решить. Комфорт, безопасность, современное оборудование плюс хорошие зарплаты – это отличный стимул работать в нашей отрасли. Как вы знаете, рыболовство на втором месте после нефтегазового сектора по количеству работников, получающих зарплату свыше 75 тысяч рублей.

- Поговорим о замечательных парусниках Росрыболовства, которые в ноябре-декабре должны отправиться в кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Какие задачи ставите экипажам? Какие торжественные мероприятия будут на маршруте?

- Это наши учебные суда, и курсанты, как обычно, будут проходить на них практику. Так как событие уникальное, мы очень серьезно готовимся, отбираем только лучших курсантов. У парусников «Седов» и «Паллада» это будет полноценная кругосветка. «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход: дойдет до точки встречи с «Седовым» и «Палладой» в районе о. Южной Георгии – в точке, максимально приближенной к побережью Антарктиды. Здесь мы планируем провести 200-мильную регату в честь 200-летия открытия Ледяного материка. Вторая часть экспедиции будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Крузенштерн» пройдет по европейским акваториям Средиземного и Черного морей в порты, где проходили бои или сопротивление фашистской оккупации. «Седов» и «Паллада» отметят победу над фашизмом в южноафриканских, азиатских и латиноамериканских портах, посетят мемориалы и места воинской доблести.

Мы решили назвать нашу экспедицию «Паруса мира» и предлагаем всем желающим парусным судам присоединяться к ней на любом из этапов. В каждом порту захода наших парусников запланированы тематические мероприятия, жители смогут подняться на борт, где будут организованы выставки. Наша задача – показать традиции нашего мореплавания и рыболовства и напомнить миру о великих победах и значимых для всего мира географических открытиях, совершенных героями и первопроходцами нашей страны.