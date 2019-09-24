Политолог: Вопрос о морской границе России с Украиной Киев поднимает из-за выборов в США

Госслужба морского и речного транспорта Украины призвала президента страны Владимира Зеленского к скорейшему установлению морских границ с Россией. Замначальника Госгидрографии Богдан Устименко «вдруг» решил напомнить лидеру незалежной, что договор о российско-украинской границе от 2003-го года морские рубежи двух государств-соседей фактически не регулирует. А потому их как бы и нет юридически...

- Договор о госгранице был заключен еще в 2003-м, но морская граница там не была никак определена.

- Прежде всего это предложение - продолжение популистских высказываний новых властей. Чтобы было повышенное внимание в к ним. Как и прежде, в случае привлечения внимания к Петру Порошенко - чтобы получить поддержку на западе. А поддержка эта постепенно утрачивается.

- Нам такой договор не нужен?

- Россия никогда не подпишет подобный договор. Ведь украинская сторона наверняка будет подразумевать включение территориальных вод вокруг Крыма в свои территориальные воды.

- Но это же исключено?

- Все прекрасно понимают, что никто не будет это всерьез обсуждать с российской стороны. Единственный способ — обратить внимание на проблему, в первую очередь у западных «кураторов». Ну и второе — в будущей предвыборной компании в США получить свои висты. Ведь кандидат в президенты Байден известен всем именно как куратор Украины. Он был идеологом создания того украинского государства, которое после 2014-го оказалось полностью враждебно настроенным против России.

- Переговоры о морской границе России и Украины - карта в будущих выборах американского президента?

- В общем, да. При том Трампу менее интересна Украина, чем его противникам, которые как раз и пытаются разыграть украинскую карту. Именно команда Байдена будет продолжать взаимодействовать с остатками тех элит, которые выступают за экспансию Америки во всем мире. Трамп придерживается немного иной политики. Он сосредоточен на новой экономической модели США. Его геополитические вопрос менее интересует — кроме точечных, вроде Кореи и Ирана.

Потому самостоятельности в вопросе переговоров о морских границах у Украины нет никакой.