В Киеве планируют инициировать переговоры по морской границе с РФ

СЕГОДНЯ 22:38 2019-09-23T22:38:19+03:00

Украинское госучреждение "Госгидрография" заявило, что без установления морской границы с РФ Незалежная никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря

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Государственное учреждение "Госгидрография" на Украине планирует инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией.

В ведомстве подчеркнули, что без установления морской границы с Россией украинская сторона никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря.

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ИСТОЧНИК KP.RU