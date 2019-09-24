Экс-супруга Ченнинга Татума ждет ребенка от нового возлюбленного
Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази. Пара призналась, что они счастливы и взволнованы.
«Мы вне себя от радости и не можем быть счастливее в связи с грядущим в нашей семье пополнением!», - цитирует влюбленных сайт news.ru.
Для бывшей супруги Ченнинга Татума это будет второй ребенок, от экс-супруга она уже воспитывает дочку Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. А вот 43-летний Кази станет отцом впервые.
Дуан и Татум расстались в 2018 году после 10 лет совместной жизни. Пара познакомилась на съемках фильма «Шаг вперед», где Дженна и Ченнинг сыграли возлюбленных. После съемок у актеров завязался бурный роман, и с тех пор они уже не расставались.
В 2009 году пара сыграла свадьбу, а в 2012 году родилась их единственная дочь. Развод пары был огромной неожиданностью, ведь до последнего момента они считались одной из самых крепких семей Голливуда.
О своем расставании пара объявила сама, оставив одинаковые посты у себя в соцсетях. Тогда поползли слухи, что развод мог произойти из-за измены Татума. Однако когда эта информация не подтвердилась, злопыхатели предположили, что пару рассорила Холли Берри.
Сама же Дженна в одном из интервью призналась, что они всегда шли с Татумом плечом к плечу, но в последнее время они захотели развиваться порознь и потеряли связь друг с другом.
Ченнинг Татум расстался с женой.
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И быть может это просто совпадение, но в декабре 2017-го звезда картины «Женщина-кошка» рассталась с продюсером Алексом Да Кидом Холли, а в январе встречи с Татумом стали происходить все чаще. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU