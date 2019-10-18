«Наше военное детство»: во Владимире пройдут шахматные турниры между современными школьниками и детьми войны

Проведенной прошлой осенью в нескольких городах Владимирской области социальный опрос показал: только десять процентов школьников знают об испытаниях, через которые прошли люди в годы Великой Отечественной войны. После таких результатов общественная организация «Дети войны» решила рассказать детям о событиях той эпохи и познакомить их с очевидцами страшных событий 1941-1945 годов.

При помощи президентского гранта в древнем городе Владимире создали новый проект «Наше военное детство». Своей миссией авторы проекта называют объединение поколений для передачи молодежи памяти о военном детстве.

Во владимирском общественном музее «Наше военное детство» энтузиасты во главе с руководителем Владимирской региональной общественной организацией «Дети войны» Людмилой Бундиной начали воссоздавать домашнюю обстановку сороковых годов.

- Долго думали, как донести до детей. Словами не донесешь, трудно. А чтобы вот так показать, как все-таки жили дети того времени, что они перенесли, как они восприняли войну, как они выжили, что они сделали, и как они помогали — самое главное! - уверена Людмила Бундина.

К началу проекта в музее специально обновили экспозицию и воссоздали бытовую обстановку деревенской комнаты того времени с небольшим уголком, рассказывающим о традициях ткачества и рукоделия, как одного из составляющих народного хозяйства 1940-х годов. Кроме того, здесь будет работать мобильная экспозиция и все участники получат буклет с информацией о музее и воспоминаниями поколения детей войны.

Музей «Наше военное детство»

Ведется активная подготовка экскурсоводов-добровольцев для проведения бесплатных экскурсий в музее «Наше военное детство». Им предстоит большая работа, ведь за время реализации проекта запланировано больше 100 экскурсий по экспозициям музея для детей из Владимира, Кольчугино, Гусь-Хрустального, Судогды и Собинки.

Экскурсоводы будут рассказывать гостям, как дети войны пережили тяжелые годы Великой Отечественной, чем они занимались, как помогали фронту, как учились, как восстанавливали страну после войны. Отметим, что первая экскурсия уже прошла для учеников седьмых и восьмых классов владимирской школы №6.

В музее «Наше военное детство» прошла экскурсия для школьников

Планируется смонтировать и опубликовать 30 роликов о свидетелях Великой Отечественной войны. На видео попадут и 20 встреч современных подростков с пожилыми людьми, чьё детство пришлось на военные годы. Все видео будут опубликованы на сайте музея «Наше военное детство» и в социальных сетях.

В рамках проекта школьников ждет не только общение с людьми, видевшими войну, но и шахматные турниры. В школах Владимира состоится 10 сеансов одновременной игры по шахматам и 5 шахматных турниров с участием представителей поколения детей войны.

Игра позволит объединить за одним столом как современных подростков и детей, так и пожилых людей, чьё детство пришлось на военные годы. Перед началом каждого такого турнира с приветственным словом и небольшим рассказом о себе и своем военном детстве выступит представитель поколения детей войны.

Кроме того, детей ждут конкурсы рисунков, стихов и эссе, а на конкурсном фестивале вокальных исполнителей «На волне Великой Победы» современные подростки и дети войны встретятся на одной сцене и в зрительном зале.