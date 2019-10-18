2019-10-30T20:14:43+03:00
Общество

«Наше военное детство»: во Владимире пройдут шахматные турниры между современными школьниками и детьми войны

Общественная организация «Дети войны» придумала небанальные способы объединить поколения для передачи памяти о военном времени
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Наше военное детство»: во Владимире школьники споют с людьми, чье детство пришлось на военные годы«Наше военное детство»: во Владимире школьники споют с людьми, чье детство пришлось на военные годы
Изменить размер текста:

Проведенной прошлой осенью в нескольких городах Владимирской области социальный опрос показал: только десять процентов школьников знают об испытаниях, через которые прошли люди в годы Великой Отечественной войны. После таких результатов общественная организация «Дети войны» решила рассказать детям о событиях той эпохи и познакомить их с очевидцами страшных событий 1941-1945 годов.

При помощи президентского гранта в древнем городе Владимире создали новый проект «Наше военное детство». Своей миссией авторы проекта называют объединение поколений для передачи молодежи памяти о военном детстве.

Во владимирском общественном музее «Наше военное детство» энтузиасты во главе с руководителем Владимирской региональной общественной организацией «Дети войны» Людмилой Бундиной начали воссоздавать домашнюю обстановку сороковых годов.

- Долго думали, как донести до детей. Словами не донесешь, трудно. А чтобы вот так показать, как все-таки жили дети того времени, что они перенесли, как они восприняли войну, как они выжили, что они сделали, и как они помогали — самое главное! - уверена Людмила Бундина.

К началу проекта в музее специально обновили экспозицию и воссоздали бытовую обстановку деревенской комнаты того времени с небольшим уголком, рассказывающим о традициях ткачества и рукоделия, как одного из составляющих народного хозяйства 1940-х годов. Кроме того, здесь будет работать мобильная экспозиция и все участники получат буклет с информацией о музее и воспоминаниями поколения детей войны.

Музей «Наше военное детство»

Музей «Наше военное детство»

Ведется активная подготовка экскурсоводов-добровольцев для проведения бесплатных экскурсий в музее «Наше военное детство». Им предстоит большая работа, ведь за время реализации проекта запланировано больше 100 экскурсий по экспозициям музея для детей из Владимира, Кольчугино, Гусь-Хрустального, Судогды и Собинки.

Экскурсоводы будут рассказывать гостям, как дети войны пережили тяжелые годы Великой Отечественной, чем они занимались, как помогали фронту, как учились, как восстанавливали страну после войны. Отметим, что первая экскурсия уже прошла для учеников седьмых и восьмых классов владимирской школы №6.

В музее «Наше военное детство» прошла экскурсия для школьников

В музее «Наше военное детство» прошла экскурсия для школьников

Планируется смонтировать и опубликовать 30 роликов о свидетелях Великой Отечественной войны. На видео попадут и 20 встреч современных подростков с пожилыми людьми, чьё детство пришлось на военные годы. Все видео будут опубликованы на сайте музея «Наше военное детство» и в социальных сетях.

В рамках проекта школьников ждет не только общение с людьми, видевшими войну, но и шахматные турниры. В школах Владимира состоится 10 сеансов одновременной игры по шахматам и 5 шахматных турниров с участием представителей поколения детей войны.

Игра позволит объединить за одним столом как современных подростков и детей, так и пожилых людей, чьё детство пришлось на военные годы. Перед началом каждого такого турнира с приветственным словом и небольшим рассказом о себе и своем военном детстве выступит представитель поколения детей войны.

Кроме того, детей ждут конкурсы рисунков, стихов и эссе, а на конкурсном фестивале вокальных исполнителей «На волне Великой Победы» современные подростки и дети войны встретятся на одной сцене и в зрительном зале.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анастасия Кафланова, «Фонд борьбы с лейкемией»: «В праздники люди не перестают болеть»
Директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова рассказала, почему надо как можно чаще произносить слово «рак» и как справляются благотворительные организации с «новогодним затишьем»
Выбирать жизнь: люди, выздоровевшие от рака крови, написали письма самим себе
Когда поставлен страшный диагноз — кажется, что жизнь закончилась, ты бессилен перед болезнью. Когда же тяжелый путь лечения успешно пройден, ты оглядываешься назад и понимаешь — все получилось, а жизнь только начинается
“Жить по зову сердца и по совести”: В Москве наградили людей рабочих профессий, которые спасают жизни и помогают другим
Одни совершают подвиг каждый день - воспитывают приемных детей, защищают природу, сдают кровь… Другие - пришли на выручку тогда, когда это было необходимо
Новости 24
Росстат: Бедных в России стало меньше
С 1 января пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров вырастут на тысячу рублей
Транзит обеспечен: Россия и Украина подписали все газовые соглашения и контракты
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Российские дипломаты перед Новым годом посетили летчика Ярошенко в американской тюрьме
Минпромторг запустит с 1 января программы льготного автокредитования
Умер создатель Ту-160, авиаконструктор Валентин Близнюк
10 евро за 5 минут: В Латвии предложили платить за общение на русском языке
В России ответили на слова посла США в Польше о виновниках Второй мировой
Россия ограничит поставки цитрусовых культур из Китая
МИД прокомментировал сообщения о новогодней вечеринке "в стиле Гэтсби"
Экипаж МКС нарядил елку и украсил модули к Новому году
Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" заключить соглашения с "Газпромом"
"Виноваты Гитлер и Сталин": США ответили Путину на слова о Второй мировой
Москва и Минск продолжат обсуждение газового вопроса по линии компаний
Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек