Пять популярных народных способов для хозяйства, которые не помогают, а только вредят

Ох, не всегда самые расхожие приемчики стоит применять. Кстати, многих проблем можно избежать, если читать инструкции к технике!

1. Пластиковые контейнеры в холодильнике

Народный способ: если холодильник забит, разложите продукты по пластиковым контейнерам. Тогда их можно поставить на полки в несколько слоев, что увеличит вместимость.

Почему это вредный совет: да, контейнеры действительно можно поставить друг на друга. Но это ухудшит циркуляцию воздуха. Продукты толком не охладятся, а холодильнику придется работать на повышенных оборотах, чтобы обеспечить нужную температуру. Итог: продукты портятся быстрее, расход электроэнергии повышается, компрессор изнашивается.

Что делать: не перегружайте холодильник! Если с местом там совсем беда, возможно, пора купить новый, побольше? Или брать в магазине продукты меньше, но чаще? Кстати, не вся еда, которую мы туда складываем, нуждается в холоде. Так, томатам и бананам холодильник вредит. Картошка, морковь и репчатый лук нормально хранятся просто в нежарком и темном углу кухни (хотя морковь в холоде живет дольше). Куриные яйца (не диетические, а обычные столовые) до 25 суток могут спокойно лежать в ящике стола. Стерилизованное и ультрапастеризованное молоко в тетрапаках тоже может дожидаться своего часа в кухонном шкафу.

2. Утюг - солью

Народный способ: почистить подошву утюга можно, натерев ее крупной солью.

Почему это вредный совет: вроде проверенный бабушкин способ. Но у наших бабушек не было утюгов с антипригарным покрытием! Тефлон и аналогичные ему материалы могут поцарапаться. В итоге утюг теряет свои антипригарные свойства. Остается только покупать новый или гладить, как наши бабушки, через марлю.

Что делать: купить в хозяйственном магазине специальный чистящий карандаш (где в правильной пропорции смешан нашатырь, парафин и другие компоненты) и воспользоваться им согласно инструкции. Стоит копейки в отличие от нового утюга.

3. Чайник колой не испортишь?

Народный способ: налить в чайник колы или спрайта и несколько раз прокипятить. Накипь уходит.

Почему это вредный совет: лично у меня после такого эксперимента уже через пару дней весь нагревательный диск в чайнике снова покрылся налетом. Только на этот раз убрать его оказалось сложнее.

- Правильно, в газировке-то не только кислота, снимающая известковый налет, но и сахар, который приваривается к кипятильнику, а на это липкое основание накипь потом оседает еще активнее, - объяснили специалисты.

Что делать: Лучше использовать лимонную кислоту или антинакипин.

4. Промыть уксусом стиральную машинку

Народный способ: стиральные машины советуют промывать уксусом. Мол, и нагревательный элемент можно почистить, и шланги избавятся от неприятного запаха.

Почему это вредный совет: переборщив с концентрацией, можно испортить уплотнители и шланги машины.

- Ни разу не видел, чтобы стиралка сломалась из-за накипи, зато сколько раз менял разъеденную резину! - возмущался мастер в ремонтной мастерской.

Что делать: используйте антинакипин. Кстати, ваша машинка прослужит дольше, если заполнять барабан не более чем на две трети (про это обычно тоже пишут в инструкции).

5. Кипятильник в унитазе

Народный способ: чтобы отчистить унитаз, его надо наполнить кислым раствором и разогреть. На форумах знатоки советуют, например, закрыть отток из унитаза заглушкой, налить в него уксуса и нагреть кипятильником.

Почему это вредный совет: от неравномерного нагрева (а он и будет от кипятильника неравномерный) унитаз может расколоться.

Что делать: если ваш «белый друг» в таком ужасном состоянии, что требует радикальных мер, проще сразу его поменять. И потом хорошенько следить за его чистотой.