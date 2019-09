Мужчины стоят в сторонке

Женская тема на главном фестивале арабского мира, конечно, не настолько актуальна, как на фестивалях европейских, но и здесь она занимает лидирующее место. Женщины повсеместно становятся героинями, но примечательно нежелание авторов их героизировать. Впрочем, это напрямую зависит от пола режиссера.

В «Нильской богоматери» (Our Lady of the Nile) Атика Рахими действие разворачивается в католической школе для девочек в Руанде 1973 года. Киноповесть рисует девчачью школьную дружбу без особой лирики, наблюдая в ней зачатки грядущего расслоения нации, когда племя Тутси начнет в адских пропорциях резать племя Хуту. Конфликт, как показывает фильм, был абсолютно надуманным.

Героиня энергичной алжирской «Папиши» (Papicha) Муни Меддур - 18-летняя девушка, задумавшая стать модным дизайнером в не слишком располагающих к этому обстоятельствах: в 1990 году в Алжире к власти пришли фундаменталисты, которые потребовали от женщин носить не обольстительные наряды, а хиджабы и бурки. Несмотря на ад, который творится вокруг нее, девушка все равно намерена во что бы то ни стало устроить свое фэшн-шоу. Упертая и активная, она не желает покидать свою родину ради Европы, справедливо считая, что алжирская родина принадлежит ей в той же степени, что и неприветливым бородатым мужчинам, испортившим ей жизнь.

В Европе, впрочем, тоже свои проблемы. В центре французской «Девушки с браслетом» (La Fille au bracelet) Стефана Демустье - 18-летняя особа, обвиняемая в убийстве лучшей подруги. Та сняла на видео и выложила в сеть компрометирующий ее блоуджоб, после чего девушки не раз забывались в объятиях друг друга. Куртуазный французский суд выслушивает подробности насыщенной половой жизни девицы и не может взять в толк, кто перед ним - расчетливая убийца или молодая женщина свободных нравов, даром что воспитанная в строгости арабом-отцом (Рошди Зем, мать - Кьяра Мастроянни). Автору это тоже не совсем ясно. Он пасует перед мнимой «нечитаемостью» нового поколения, сильно ее преувеличивая.

Автор немецкой «Лары» (Lara) Ян-Оле Герштер выбирает в качестве героини (в исполнении превосходной Коринны Харфуш) страшную стерву, которую ненавидят все, кто ее знает. Свой 60-й день рождения она решает отметить попыткой суицида, но обстоятельства заставляют ее дать последний шанс этой постылой жизни. Лара решает еще немного испортить жизнь своему сыну (другой восхитительный немецкий артист, Том Шиллинг, из «Работы без авторства») - пианисту, задумавшему впервые представить публике композиции собственного сочинения. Лара навещает его перед концертом, чтобы сообщить, что композиции, в целом, дерьмо. Она всегда была такой максималисткой, рубила правду-матку - в первую очередь себе самой, отчего сама и страдала. Была бы чуть добрее к себе, глядишь и жизнь бы не прошла мимо.