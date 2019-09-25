Банки теперь вдвое охотнее кредитуют пенсионеров, чем молодых

Банки стали охотнее кредитовать пенсионеров. Причем даже куда охотнее, чем молодежь. Как показывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году средний размер потребительского кредита у заемщиков в возрасте 60-65 лет вырос более чем на 20%, а у тех, кто старше 65 — почти на 20%. Это своеобразный рекорд. При том, что у молодых людей в возрасте до 39 средняя сумма аналогичных ссуд выросла почти в два раза меньше на 10,5% (см. графику).

Похожие данные и у других кредитных бюро. И вообще, клиентам старше 60 лет потребкредитов с начала этого года выдано на 15-20% больше, чем годом раньше.

А ведь в былые времена банки даже от людей предпенсионного возраста шарахались, не говоря уж о категории «65+».

- У банков сейчас проблемы с качественными заемщиками, они в дефиците, - говорит Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «Капитал». - А пенсионеры, как правило, более дисциплинированны, чем молодые люди. Кроме того, у них в нынешней ситуации более устойчивое и понятное финансовое положение. Выплаты неработающим пенсионерам государство сейчас так или иначе каждый год индексирует с опережением инфляции. У многих же из работающих ситуация, как минимум, не ухудшается — в силу дефицита квалифицированных кадров в ряде отраслей они остаются востребованными.

То есть получается, что люди пенсионного возраста оказались в разряде надежных заемщиков, поскольку пусть их доходы и не велики, но зато гарантированы каждый месяц. Чего не скажешь о тех, кому 30-40-50 лет.

Сами банкиры еще поясняют, что у пожилых людей долговая нагрузка, как правило, меньше, чем у более молодых, которые уже в кредитах по уши. А также добавляют, что речь обычно идет все-таки не о громадных суммах. Средний размер потребкредита 60-65-летним даже с учетом резкого роста, по данным НБКИ, сейчас составляет 136 тысяч рублей с небольшим. А 40-49-летним — около 230 тысяч.

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Так вырос средний размер потребительского кредита, руб.

Возраст заемщика Январь-август 2019 к январю-августу 2018

свыше 65 лет +19,8%

60-65 лет +21,7%

50-59 лет +17,1%

40-49 лет +12%

30-39 лет +10,5%

25-29 лет +10,7%

моложе 25 +9,9%

(Данные Национального бюро кредитных историй)