Завершилась работа открытой студии Радио «Комсомольская правда» на выставке франшиз BUYBRAND Expo-2019

По итогам международной выставки франшиз BUYBRAND Expo 2019, в которой приняли участие 262 компании малого и среднего бизнеса из 19 стран, можно сказать, что предприниматели продолжают активно инвестировать в бизнес по франшизе. Суммарный инвестиционный потенциал посетителей выставки в 2019 году составляет более 70 млрд. рублей. По предварительным данным, за три дня экспозицию посетили более 8 тысяч человек.

На мероприятии работала открытая студия Радио «Комсомольская правда».

Среди гостей студии: руководитель департамента развития франчайзинга «ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ» Василенко Светлана Александровна; руководитель направления по развитию партнерской сети «Сеть 1С Бухобслуживание» Анна Обухова; административный директор Becar Asset Managment Сорокин Алексей; директор по развитию «АрхМедСтрой» Юлия Смирнова; руководитель отдела франчайзинга Сети Улыбка Радуги Артур Вдовичев; руководитель по развитию бизнеса «2 Берега», «2 Палочки» Игорь Дроздов; директор по маркетингу кафе-пекарни «Хлеб Насущный» Алексей Панов.

Открытая студия Радио «Комсомольская правда» — это возможность напрямую задать все интересующие вопросы профессиональному сообществу.

В числе экспонентов выставки также были представлены известные франчайзеры, такие как Domino’s Pizza, Pizza Hut, Papa John's, «Инвитро», «IL Патио», Togas, L’Occitane, Cofix, «Шоколадница», CoffeeShop, Fix Price, «Пив&Ко» и другие. Инвестиционный диапазон концепций варьируется от 1 до 50 (и более) миллионов рублей, а средний срок окупаемости составляет от 9 месяцев до 5 лет.

В целом развитие бизнеса по франчайзингу в России становится трендом. В основном это связано с тем, что франшизы более устойчивы к кризисным ситуациям и нестабильной экономике, что повышает их популярность в трудные времена. “Во времена кризисных явлений предприниматели предпочитают вкладываться во франшизы, нежели в собственный бизнес. Ежегодно со стороны российских бизнесменов запрос на покупку уже готовых и обкатанных концепций увеличивается на 15-20%”, – отмечает Екатерина Сойак, генеральный директор компании EMTG, организатора выставки.

В рамках выставки руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин провел встречу с предпринимателями. Он рассказал о новой программе предоставления субсидий для франчайзи. Меры поддержки рассчитаны на франчайзи, работающих исключительно по договору коммерческой концессии не дольше 12 месяцев. По словам Фурсина, власти сознательно решили помочь именно начинающим франчайзи: таким предпринимателям сложно получить другую поддержку в части кредитов и оборудования.

В «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда» побывали многие участники выставки.

В этом году на BUYBRAND Expo работали коллективные стенды, организованные делегациями из Алтайского края, Бурятии, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Тульской областей, а также из Югры. Кроме того, впервые состоялась презентация шести франшиз из Малайзии: это ресторанные концепции Marrybrown, Manhattan Fish Market, Tealive, пекарня Rotiboy, образовательный центр Globalart и бренд одежды Poney.

Впервые на выставке BUYBRAND были представлены франшизы салонов оптики «Линзмастер», магазинов электроинструментов «АВС Электро», корейская сеть fast-fashion магазинов Ximivogue, винодельческое предприятие «Фанагория», российский оператор экспресс-доставки СДЭК, центр косметологии Guinot и другие. В первый день выставки сеть пекарен «Хлеб насущный» официально подписала первый договор коммерческой концессии с франчайзи.

В первые дни выставки работала «Школа франчайзеров» для желающих разобраться с тем, как развивать бизнес по франшизе. Кроме того, все три дня на площадке франчайзингового форума «Франчайзинг и инвестиции. Big ideas 2.0» перед посетителями выставки выступали топ-менеджеры компаний-франчайзеров, специалисты по вопросам инвестирования и юридическим аспектам франчайзинга.

Среди спикеров: Борис Нуралиев, Президент РАФ, директор фирмы 1С, Стюарт Лоусон, старший советник по развитию бизнеса, услуги финансовому сектору Ernst & Young, Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud, Гийом Жан Тьерри Бруве, генеральный директор «Линзмастер», Кирилл Кузьминский, соучредитель компании «Пивзавоз GROUP» (бренд «Пив&Ко»), Андрей Мовчан, основатель и CEO группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group и другие.

BUYBRAND Expo является ключевым мероприятием в направлении развития российского малого и среднего бизнеса: за 17 лет в BUYBRAND Expo приняли участие более 1300 компаний и свыше 120 000 предпринимателей из более чем 40 стран. Благодаря BUYBRAND Expo в России и странах СНГ открылось свыше 15 000 предприятий.

Организатор выставки – компания EMTG. Выставка прошла под патронатом ТПП РФ, при поддержке ОПОРА РОССИИ, ГБУ «Малый бизнес Москвы».