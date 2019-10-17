«Я не лишний»: В Старом Осколе люди с инвалидностью сами делают свой город безбарьерным

В городе Старый Оскол в Белгородской области люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены сидеть дома. Для них простой выход из подъезда превращается в испытание, потому что во многих домах и учреждениях города нет самого просто, но важного для их полноценной жизни – пандусов.

Люди с инвалидностью решили сами изменить свой город. При помощи президентского гранта региональная общественная организации инвалидов-колясочников «Мы вместе» запустила проект «Я – не лишний», цель которого - сделать безбарьерной средой дворы, улицы, остановки, подъезды. Команда займется строительством новых и переделкой уже существующих пандусов.

В региональной общественной организации инвалидов-колясочников отмечают, что в Старом Осколе повсеместная имитация пандусов делает невозможной их использование. Более того, возникает другая проблема - обострение взаимоотношения между людьми с ограниченными возможностями и обычными жителями. Последним формальные пандусы мешают в повседневной жизни, в то время как люди с инвалидностью не могут их использовать по назначению из-за непродуманной конструкции.

- Вместе с общественной палатой мы провели обследование и выяснили, что большинство из существующих пандусов — 95 процентов — не соответствуют нормам, это «формальные» пандусы, которые не помогают, а только мешают в повседневной жизни, - рассказали активисты.

Всего за время проекта «Мы вместе» планирует установить 1622 пандусов и оборудовать их в подъездах 117 домов и на улицах города.

Подрядчик согласился сделать большую скидку для обустройства откидных пандусов. Созданная команда будет доводить до совершенства непригодные пандусы, ориентируясь на заявки самих людей с инвалидностью.

Еще в 2018 году с использованием президентского гранта «Мы вместе» успешно реализовали долгосрочный пилотный проект «Доступный город», позволивший впервые в малых и средних городах решить проблему инвалидов-колясочников с доступным общественным транспортом. Для этого пустили три социальных маршрута автобуса: № 14_а, № 36 и № 34_а.

Проект "Доступный город". Фото: "Мы вместе".

Автобусы ходят каждый день с 7.00 до 11.30, проезд – бесплатный. Люди с ограниченными возможностями совершают поездки в поликлиники и больницы, муниципальные службы, могут проехать через торговые центры, рынки, автовокзал, банки. Автобусы специально оборудовали - для максимального комфорта людей с ограниченными возможностями. Все они оснащены специальным подъемником для инвалидных колясок, а боковые сиденья откидываются, позволяя по необходимости увеличивать свободную площадь салона. В автобусах установлены большие мониторы для оповещения об остановках, а водитель может видеть, что происходит в салоне с помощью системы видеонаблюдения.

Автобусы специально оборудовали для удобства людей с инвалидностью Фото: "Мы вместе"

В проект можно обратиться и в индивидуальном порядке. Еженедельно организация принимает заявки с такими просьбами хотя бы от одного человека. В случае необходимости к ним приходят на помощь, доставляя их по месту жительства, на вокзал, в стоматологические кабинеты, в лечебные заведения…

Однако, успешный опыт с автобусами предсказуемо обнажил множество других проблем. Среди них - физическая недоступность подъездов, улиц и остановок. Именно поэтому общественная организация без промедлений принялась за реализацию нового проекта. Команда «Я не лишний» намерена своими силами за три - четыре года организовать в Старом Осколе полноценную доступную среду.